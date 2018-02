Schnarchende Passagiere und Seitensprünge an Bord

Das Bordgeschehen im Sekundentakt: Wie viele Restaurants, Kabinen oder Sportkurse es auf einem Kreuzfahrtschiff gibt, ist kein Geheimnis. Aber wie viele Passagiere in diesem Moment Sport treiben, ihren Partner an Bord betrügen oder schnarchend in der Kabine liegen, ist nirgendwo einsehbar. Bis jetzt: Denn www.Cruneo.de, das weltweit einzige Vergleichsportal speziell für Kreuzfahrten,

wirft mit einer eigens entwickelten animierten Echtzeitgrafik einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, was auf den Weltmeeren und Flüssen wirklich passiert. Mit Hilfe von Hochrechnungen werden allgemeine Fakten, die Aktivitäten der Passagiere sowie Kuriositäten rund um das Thema Kreuzfahrt pro Sekunde dargestellt. „So können Kreuzfahrtfans buchstäblich dabei zusehen, was auf den Kreuzfahrtschiffen weltweit gerade in Echtzeit passiert“, erklärt Marvin Müller, Geschäftsführer von Cruneo.



Hochrechnungen für 523 Schiffe



Die Grafik ist in vier Kategorien unterteilt: Allgemeine Kreuzfahrt-Fakten, Fun Facts, Lifestyle und Kulinarik. Die Berechnungen beziehen sich — soweit nicht anders angegeben — auf die 523 bei Cruneo gelisteten Schiffe, die bei Hochsee- und Flusskreuzfahrten eingesetzt werden. Die Passagierzahlen ergeben sich aus der maximalen Auslastung dieser Schiffe bei Zweierbelegung, die am Tag insgesamt 535.605 Passagiere befördern können. Bei der durchschnittlichen Dauer einer Kreuzfahrt wurde von 6,9 Tagen ausgegangen. Basierend auf verschiedenen Quellen, die unter der Grafik angegeben sind, wurden die Zahlen auf die Schiffe, die im Kreuzfahrtvergleich gelistet sind, hoch- und dann wieder auf die Sekunde heruntergerechnet. Für die Berechnungen ging das Cruneo-Team ins Detail und eruierte zum Beispiel, wie viele Urlaubsfotos gepostet werden, wie viele Passagiere in diesem Moment lachen und wie viele Heiratsanträge auf den Schiffen pro Reise gemacht werden. „Das Ergebnis ist eine unterhaltsame Grafik, die interessante Kreuzfahrt-Fakten zeigt“, freut sich Müller und verweist zugleich darauf, dass die Zahlen zwar einen guten Eindruck vom Geschehen an Bord geben, aber natürlich aufgrund des Charakters von Hochrechnungen keinen Anspruch auf absolute Wahrheit hätten.



Zwei Verlobungen pro Reise



So erfahren die Kreuzfahrtfans durch die Echtzeitgrafik, dass auf allen bei Cruneo gelisteten Schiffen pro Reise rund 1.800 Krimis gelesen werden und rund 5.500 Reisende Souvenirs kaufen. Außerdem werden auf allen Schiffen hochgerechnet über eine halbe Million Eier täglich verzehrt und rund 2,6 Millionen Brötchen gebacken.Trotz der fünf bis zehn Prozent seekranken Passagiere — also auf allen 523 Schiffen rund 26.800 betroffene Gäste — hört die Crew fast sechs Millionen Mal am Tag einen Erwachsenen lachen. Die Liebe liegt auch an Bord in der Luft: Für entscheidungsträchtige Momente wie einen Heiratsantrag wählt jeder siebte Deutsche den Urlaub. So würde jedes Schiff hochgerechnet auf zwei Heiratsanträge pro Reise kommen. Geht man davon aus, dass zehn Prozent der Deutschen ihren Partner im Urlaub kennengelernt haben, so würde man pro Reise auf allen Kreuzfahrtschiffen fast 4.400 frisch verliebte Personen finden.



Weitere lustige und interessante Fakten in der Echtzeitgrafik unter: https://www.cruneo-kreuzfahrtvergleich.de/kreuzfahrten-in-echtzeit/

