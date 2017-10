Peter Maffay, Wladimir Kaminer und Patrick Lindner: Kreuzfahrten mit Stars

Urlaub mit Stars: An Bord von Kreuzfahrtschiffen wird den Passagieren viel geboten und das Entertainmentprogramm ist sehr abwechslungsreich. Während Musicals, Zauber- und Varietéshows mittlerweile Standard an Bord sind, finden ab und an auch besondere Veranstaltungen mit Prominenten statt. Beliebt sind Live-Auftritte von Bands und Sängern wie auch Lesungen bekannter Autoren oder kulinarische Events mit Spitzenköchen. www.Cruneo.de, das weltweit einzige Vergleichsportal für Kreuzfahrten, hat sich bei den Reedereien umgehört und stellt fünf dieser Highlights für 2018 vor.



Rocken mit Peter Maffay:

Zum dritten Mal heißt es im nächsten Jahr „Jeans on“, denn anlässlich der „Stars at Sea“-Veranstaltungsreihe wird der Dresscode auf der „Queen Mary 2“ gelockert. Die Reederei „Cunard Line“ konnte mit Peter Maffay einen der erfolgreichsten deutschen Rockmusiker erneut für eine ganz besondere Kreuzfahrt im Rahmen der „Rock`N`Sail“-Reihe verpflichten. Auf der sechstägigen Reise von Hamburg über St. Peter Port auf der britischen Kanalinsel Guernsey bis Southampton und wieder zurück in die Hansestadt gibt der Sänger drei Konzerte im Royal Court Theatre. Neben Klassikern wird er dabei auch Lieder von seinem aktuellen Album „Wenn das so ist“ zum Besten geben und die Passagiere mit seiner unverkennbaren Stimme begeistern. Jam-Session-Abende, Musik-Workshops und Auftritte weiterer Live-Gäste runden das musikalische Programm ab.



„Rock`N`Sail“ mit Peter Maffay: Die Kreuzfahrt aus der „Stars at Sea“-Reihe mit Peter Maffay an Bord findet vom 27. Mai bis 1. Juni 2018 statt. https://www.cunard.de/stars-at-sea/



Dem Startenor Tobey Wilson lauschen:

Er ist schon in den berühmtesten Konzerthäusern der Welt zu Gast gewesen, hat die Nationalhymnen bei Fußballländerspielen gesungen und in 28 Bühnenjahren mehr als 1.000 Auftritte absolviert. Im kommenden Jahr wird Startenor Tobey Wilson die Passagiere an Bord der AIDA-Schiffe wieder mit seinem umfangreichen Repertoire begeistern. Auf seine eigene unverwechselbare Art singt der Entertainer Arien, Volkslieder, Pop-Klassiker und seine eigenen Songs. Bekannt ist Tobey Wilson besonders für seine unkonventionelle Art, klassische Lieder darzubieten. Der mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnete Tenor gibt sein Können aus den Bereichen Klassik, Pop und Jazz auf drei AIDA-Kreuzfahrten im Jahr 2018 zum Besten.



Den Startenor Tobey Wilson auf der AIDA-Flotte erleben: Tobey Wilson tritt auf der AIDAluna vom 27. Januar bis 10. Februar 2018 und vom 29. August bis 15. September 2018 auf sowie auf der AIDAperla vom 03. März bis 17. März 2018. https://www.aida.de/kreuzfahrt/reisen-mit-aida/aidaplus/gastkuenstler.28717.html



Rezepte mit Sternekoch Marco Pierre White austauschen:

Einem Sternekoch über die Schulter schauen — das können die Passagiere auf den Schiffen von „P&O Cruises“ im nächsten Jahr. Denn die Routen mit dem Titel „Food Heroes Cruises“ stehen ganz im Zeichen der Kulinarik — insgesamt fünf berühmte Köche verwöhnen die Gäste an Bord verschiedener Schiffe. Das Besondere daran: Sie arbeiten nicht hinter den Kulissen, sondern kochen vor und mit den Passagieren. Einer davon ist der Brite Marco Pierre White, der in der Restaurant-Szene des Vereinigten Königreichs eine Berühmtheit ist. Im Alter von 33 Jahren erhielt er seinen dritten Michelin-Stern und war damit der jüngste Koch, der jemals diese Auszeichnung bekommen hatte. In der australischen Kochshow „Australian MasterChef“ wurde der 1961 geborene White als „Pate des modernen Kochens“ bezeichnet. Gourmets können sich auf einzigartige Gala-Menüs freuen und an einem der zweistündigen Kochevents teilnehmen. Wer es noch exklusiver möchte, der lässt sich ein Drei-Gänge-Menü vom Chefkoch persönlich zubereiten. Fans des berühmten Briten können ihn auch bei einer Fragerunde kennenlernen und sich bei der Autogrammstunde Bücher signieren lassen.



Kreuzfahrten mit Marco Pierre White: Marco Pierre White ist vom 17. Juni bis 24. Juni 2018, vom 24. Juni bis 08. Juli 2018 und vom 30. September bis 12. Oktober 2018 auf der MS Britannia. Vom 05. August bis 17. August und vom 18. September bis 05. Oktober 2018 fährt er auf der MS Ventura mit sowie vom 15. September bis 28. September 2018 auf der MS Azura. https://www.pocruises.de/de/food-heroes



Mit Wladimir Kaminer in die Welt der Literatur eintauchen:

Bücherfreunde können sich freuen, denn der Bestseller-Autor Wladimir Kaminer bringt ihnen seine literarischen Werke auf ihrer AIDA-Kreuzfahrt auf humorvolle und unterhaltsame Weise näher. Der in Moskau geborene und in Berlin lebende Schriftsteller ist bekannt durch sein Buch „Russendisko“, das mit Matthias Schweighöfer verfilmt wurde, sowie durch „Mein deutsches Dschungelbuch“. Sein aktuelles Buch trägt den Titel „Goodbye, Moskau. Betrachtungen über Russland“.



Lesungen mit Wladimir Kaminer an Bord: Der Autor Wladimir Kaminer liest aus seinen Werken auf der AIDAbella auf der Route von Mallorca nach Kiel vom 28. April bis 09. Mai 2018. https://www.aida.de/kreuzfahrt/reisen-mit-aida/aidaplus/lesungen-lektorate.28718.html



Schunkeln mit Schlagersänger Patrick Lindner:

Im Herbst 2018 geht es für Schlagerfans auf eine besondere Flusskreuzfahrt auf der MS VistaExplorer. Unter dem Motto „Schlager an Bord“ finden Live-Auftritte bekannter Musiker statt. Gäste der neuntägigen Reise erleben unter anderem, wie Patrick Lindner seine Hits „Und wenn I tanz mit dir“, „Mit Dir ist jede Stunde ein Geschenk“ oder „Es gibt nur dieses Leben“ singt. Die Sonderreise startet in Passau und führt über Regensburg, Nürnberg, Bamberg, Würzburg, Frankfurt und Rüdesheim nach Köln. Die Live-Konzerte an Bord sind in Rüdesheim und Köln geplant.



Schlager-Flusskreuzfahrt mit Patrick Lindner: Die Sonderreise mit einem Auftritt von Patrick Lindner findet vom 31. Oktober bis 08. November 2018 statt. https://www.1avista.de/flussreisen/main/ms-vistaexplorer-schlager-flusskreuzfahrt.html?suchartfrom=uebersicht

Cruneo GmbH

Cruneo ist das weltweit einzige Vergleichsportal für Kreuzfahrten. Das unabhängige Portal vergleicht bis zu 45.000 tagesaktuelle Angebote zahlreicher Reedereien und von zwölf Reiseportalen. Zu den Partnern von Cruneo gehören unter anderen die Kreuzfahrtportale e-hoi.de und kreuzfahrten.de, die Veranstalter Berge & Meer und Windrose sowie die Kreuzfahrtanbieter Seereisedienst.de und Sonnenklar.tv.



Informationen: www.Cruneo-Kreuzfahrtvergleich.de

Cruneo auf Facebook: https://www.facebook.com/...

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren