Kreuzfahrt-Metasuche Cruneo auf Erfolgskurs: Neue Partner, hohe Conversion-Raten und eigene Redaktion

Preis- und Leistungsvergleich im Kreuzfahrtbereich funktioniert: Mit über 45.000 Angeboten bündelt www.Cruneo.de, das weltweit einzige Vergleichsportal für Kreuzfahrten, mittlerweile das wahrscheinlich größte Kreuzfahrtangebot Deutschlands. Als unabhängiger Metasearcher vergleicht Cruneo tagesaktuell die Kreuzfahrten von mehr als 50 Reedereien und zwölf Reiseportalen. Seitdem das Portal im Februar 2016 gestartet ist, hat sich die Zahl der Partner kontinuierlich erhöht: Zu den anfangs fünf Reiseportalen Berge & Meer, e-hoi, JUST AWAY, Seereisedienst.de und sonnenklar.TV sind sieben weitere hinzugekommen: Astoria Kreuzfahrten-Zentrale, Compass Kreuzfahrten, H&H Touristik, Kreuzfahrten.de, Logitravel, TOUR VITAL und Windrose. Entsprechend der steigenden Nutzerzahlen und der guten Entwicklung sind schon weitere Verträge in Planung. Ziel ist, dass Cruneo bis zum nächsten Jahr insgesamt 20 Reiseportale durchsucht und zur wichtigsten Anlaufstelle für den Vergleich von Kreuzfahrten wird.



Traffic führt in hohem Maße zu Buchungen



Neben dem Preisvergleich bietet Cruneo auch einen Leistungsvergleich der verschiedenen Pakete der Anbieter. Von Nutzern gut angenommen wird auch der digitale Reiseberater, der ähnlich wie eine Dating-App funktioniert: Es werden verschiedene Kreuzfahrt-Reiseszenen gezeigt. Nutzer klicken rechts, wenn ihnen das Foto zusagt und links wenn nicht. Dadurch wird der individuelle Stil des Nutzers ermittelt und ihm Angebote vorgeschlagen, die mit seinen persönlichen Vorlieben übereinstimmen. „Die Einführung des Reiseberaters war sehr PR-wirksam. Neben Presseveröffentlichungen überzeugen auch die Konversions: Unsere Partner sprechen von Traffic, der in hohem Maße zu Buchungen führt“, berichtet Marvin Müller, Geschäftsführer von Cruneo.



Eigene Redaktion



Das Start-up mit Sitz in Düsseldorf hat eine eigene Redaktion, die Informationen über die Reedereien zusammenträgt und die Schiffsangebote auf den neuesten Stand bringt. Außerdem produzieren die Mitarbeiter nach Rücksprache mit den Reedereien selbst Videos ausgewählter Schiffe und stellen sie online. „Bei uns arbeiten ausschließlich Kreuzfahrtexperten, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigen und wissen, worauf es bei Kreuzfahrten ankommt“, erklärt Marvin Müller.

Cruneo GmbH

Cruneo ist das weltweit einzige Vergleichsportal für Kreuzfahrten. Das unabhängige Portal vergleicht bis zu 45.000 tagesaktuelle Angebote zahlreicher Reedereien und von zwölf Reiseportalen. Zu den Partnern von Cruneo gehören unter anderen die Kreuzfahrtportale e-hoi.de und kreuzfahrten.de, die Veranstalter Berge & Meer und Windrose sowie die Kreuzfahrtanbieter Seereisedienst.de und Sonnenklar.tv.



Cruneo auf Facebook: https://www.facebook.com/...



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren