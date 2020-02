Pressemitteilung BoxID: 788153 (Croozer GmbH)

Croozer Neuheiten 2020 zur Fahrrad Essen

Die neuen Kid-Modelle Rollen an!

Croozer hat ab jetzt jede Menge Neuheiten im Gepäck! Die neuen Croozer Kid-Modelle für die jüngsten Familienmitglieder sind in Sachen Sicherheit, Komfort und Design noch einmal weiterentwickelt worden. Alle neuen Modelle zeigt Croozer auf der Fahrrad Essen2020 vom 27.02. bis 01.03.2020 in Halle 4, Stand B30.



Familienzeit heißt Abenteuerzeit: Mit den neuen Kinderanhängern Kid Vaaya und Kid Keeke präsentiert das Kölner Familienunternehmen Croozer Fahrradanhänger, mit denen junge Familien in tolle Unternehmungen starten können! Ob auf den alltäglichen Strecken oder auf gemeinsamen Radtouren: Jetzt können sich Eltern für ihre Kinder auf noch mehr Komfort und Sicherheit freuen! Dank der patentierten Croozer AirPad® Federung in beiden Modellen wird auch eine Tour über Stock und Stein zu einem entspannten Erlebnis für die Kleinen. Also raus in die Natur und ab ins Abenteuer!



Croozer weiß, dass junge Familien ihren Alltag flexibel gestalten müssen. Daher sind die neuen Anhänger tolle Allrounder und machen in der Stadt eine genauso gute Figur wie in der Natur. Die Zweisitzer sind jetzt noch schmaler und passen durch jede Tür, in die U-Bahn oder durch die engen Kassen im Supermarkt. Natürlich, ohne an Sitzkomfort oder Platz im Innenraum des Anhängers zu verlieren.



Zusätzlichen Komfort beim Premium-Anhänger Vaaya bieten Sitze aus dem nachhaltigem Material climatex®, ein Material das für optimale Temperaturregulierung sorgt.



Exklusiv beim Premium-Anhänger Kid Vaaya erhält man außerdem ein integriertes Sensorlicht am Schiebebügel, das sich bei Bewegung & Dämmerung automatisch einschaltet. Und der Akku ist wieder aufladbar!



Auch für unterschiedliche Geschmäcker ist jetzt gesorgt: Beim Modell Kid Vaaya kann man aus den Farben Graphite Blue und Jungle Green wählen.



Zusätzlich bietet Croozer mit der neuen Designkollektion Kaaos eine große Auswahl an Zubehör an. Bei Babysitz, Winterfußsack, Sitzstütze und Sonnenschutz kann aus vielen Mustern und Farben gewählt und nach Belieben kombiniert werden.





