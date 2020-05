Pressemitteilung BoxID: 798655 (Creditreform Bochum Glatzel & Böhme KG)

Ein starker Partner für alle, die bauen, modernisieren und renovieren

Die Bauen+Leben Service GmbH & Co. KG erhält das Bonitätsgütesiegel CrefoZert

.

Qualität und Service – Alles aus einer Hand



Menschen, die modernisieren, aus-, um- oder ganz neu bauen möchten, sind bei BAUEN+LEBEN an der richtigen Adresse. Seit über 20 Jahren versorgt BAU-EN+LEBEN bundesweit Profi- und Privatkunden mit Baustoffen und Dienstleistungen. „Wir lieben Baustoffe und liefern alles rund um Haus und Garten für jeden Bauanlass. Bei uns finden Sie nicht nur die passenden Verbrauchsmaterialien, sondern auch eine zuverlässige und exklusive Fachberatung“, so das Credo von BAUEN+LEBEN.



Stärke durch Gemeinschaft



BAUEN+LEBEN ist ein Zusammenschluss mittelständischer, selbstständiger Baufachhändler. Zu dem Franchise-System gehören über 60 Standorte (Systembetriebe) in insgesamt acht Bundesländern und die „BAUEN+LEBEN-Familie“ wächst kontinuierlich weiter.



Über die Einkaufskooperation EUROBAUSTOFF verfügt BAUEN+LEBEN über ein perfekt vernetztes Beschaffungsmanagement. Die Kunden profitieren von einer großen Auswahl, kurzen Beschaffungswegen und günstigen Preisen.



Das BAUEN+LEBEN Erfolgsprinzip



Das Erfolgsprinzip basiert auf Arbeitsteilung und Spezialisierung. Alle Hintergrundaufgaben werden von der BAUEN+LEBEN-Systemzentrale übernommen. Die über 60 BAUEN+LEBEN-Handelsstandorte können sich somit auf die Kernaufgaben konzentrieren und vor Ort eine hohe Kundenorientierung und Service- und Beratungsqualität garantieren.



“In unserer BAUEN+LEBEN-Akademie schulen wir regelmäßig alle Mitarbeiter vom Azubi bis zum Geschäftsführer. Unsere Kunden wissen die kompetente Beratung und die verlässliche Servicequalität zu schätzen. Auf dem hohen BAUEN+LEBEN-Standard ruhen wir uns nicht aus, sondern arbeiten ständig an der Verbesserung.“



Die BAUEN+LEBEN Service GmbH & Co. KG unterstützt die über 60 Standorte mit professionellem Debitorenmanagement und mit Dienstleistungen, die über das eines „normalen“ Baustoffhändlers hinausgehen. Die gewerblichen Kunden der BAUEN+LEBEN Baustoff-Märkte profitieren zukünftig auch von einem vereinfachten Zugang zu Bürgschafts- und Warenkreditversicherungen. Paul Wilde und Daniel Ricks, Teamleitung Creditmanagement, führen aus: „Wir haben uns professionell aufgestellt und unser Creditmanagement ist vom TÜV Rheinland zertifiziert. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem BAUEN+LEBEN Creditmanagement-Team und Creditreform haben unsere Profi-Kunden Zugang zu einer schnellen und einfachen Finanzkommunikation. Das schafft zusätzliches Vertrauen und eine enge Kundenbindung.“



„Wir freuen uns, dass wir die strengen Vorgaben und Bedingungen beim Durchlaufen des Zertifizierungsprozesses für das CrefoZert erfüllen. Auch die finanzielle Stabilität ist Bestandteil unseres stetigen Verbesserungsprozesses“, so Geschäftsführer Dennis Lehnen. Und weiter: „Wir signalisieren damit die Zuverlässigkeit unseres Unternehmens an unsere Franchisepartner und Kunden und sorgen so für noch mehr Sicherheit.“



Nicht nur der Creditreform Bonitätsindex ist exzellent - auf Basis der professionellen Jahresabschlussanalyse wird dem Unternehmen eine stabile Bilanzbonität attestiert. Die Einschätzung der aktuellen Situation und zukünftiger Chancen und Risiken runden das positive Unternehmensbild ab. Die BAU-EN+LEBEN Service GmbH & Co. KG gehört zu den 2 Prozent der deutschen Unternehmen mit außergewöhnlich guter Gesamtbonität und sehr guter finanzieller Zukunftsprognose.



Weitere Informationen über BAUEN+LEBEN erhalten Sie auf der Internetseite www.bauenundleben.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (