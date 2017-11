Bernhard Waldyra übernimmt Creativ Ceramic in Gelsenkirchen

Die Creativ Ceramic GmbH Co KG mit Sitz in Gelsenkirchen wechselte zum 01.Oktober 2017 den Besitzer. Neuer Eigentümer ist Bernhard Waldyra.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem neuen Eigentümer einen Nachfolger gefunden haben, der das notwendige Rüstzeug, allem voran die Begeisterung für die Keramik aus nationalen wie internationalen Führungsaufgaben in Industrie und Handel mitbringt, um unser Geschäft weiter auszubauen und erfolgreich mit der vorhandenen Bodenständigkeit für die Zukunft auszurichten“ so Wolfgang Bolte (Altgesellschafter Creativ Ceramic) zur Unternehmensnachfolge.



Die beiden Altgesellschafter Wolfgang Bolte und Ralf Passlack stehen dem Unternehmen noch einige Jahre beratend zur Verfügung und gewährleisten somit auch die notwendige Kontinuität.



Bernhard Waldyra, der vielen Marktteilnehmern noch bestens aus seiner Zeit bei den deutschen Fliesenherstellern Grohn und Korzilius bekannt sein dürfte, hat bereits die Ziele für das kommende Jahr im Auge: „Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an den neuen Sortimentsbausteinen für 2018, natürlich unter Berücksichtigung aktueller Messetrends.“ Creativ Ceramic wurde 2002 gegründet. Als lagerführender Sortimenter versteht sich das Unternehmen als Dienstleister und Partner für den Fliesen- und Baustoffgroßhandel. Es werden vorwiegend trendige Wand- und Bodenfliesen, Mosaike und Natursteine vertrieben.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren