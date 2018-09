Spektakuläre Wassershow bei Crazy Palace

24.09.18

Varieté, Entertainer und erstklassige Artistik: Die Dinnershow Crazy Palace in Karlsruhe geht ab dem 27. November (bis 20. Januar 2019) in die sechste Spielzeit – wieder mit dem erfolgreichen Mix aus Show, Musik, ansprechender Atmosphäre, bester Unterhaltung und erlesenem 4-Gänge-Menü von Spitzenkoch Sören Anders. „Natürlich wieder mit einem atemberaubenden und völlig neuen Spektakel“, freuen sich die Crazy Palace-Macher um Rolf Balschbach und Günter Liebherr, und betonen besonders die spektakuläre Wassershow!



Clio Togni bietet dabei Handstandakrobatik bei einer erstklassigen Performance – auf der Erde, in der Luft und auch im Wasser! Dazu gibt’s jeden Abend zum Auftritt eine große Halbschale mit 900 Litern Wasser, „natürlich auf Körpertemperatur angewärmt“. „Wir wollen damit wieder neue Maßstäbe setzen“, so die Crazy Palace-Macher Balschbach und Liebherr: „Nicht Alltägliches gibt’s in der Show zu erleben!“



Faszination pur eben: Wichtig ist den Machern, dass alles in der Show ineinander greift: „Dazu haben wir wieder Spitzen-Künstler verpflichtet.“ Schließlich ist Crazy Palace längst eine Hausnummer in der Artisten-Szene: „Auch viele mehrfach ausgezeichnete Top-Künstler melden sich bei uns, wollen in Karlsruhe auftreten“, so die Macher, die betonen, dass die im vergangenen durchgeführten Änderungen Crazy Palace nach vorne gebracht haben: „Die Bedingungen und das familiäre Umfeld in Karlsruhe sprechen sich auch bei den Künstlern rum.“



Top-Artisten lassen die Show in Karlsruhe zu einem Erlebnis werden



Alexander Batuev ist ein richtiger Stern am Zirkushimmel, der eine unglaubliche Flexibilität seines Körpers mit äußerst komplexen und einzigartigen akrobatischen Elementen zeigt, von „Crazy Flight“ gibt’s erlebenswerte Gruppenakrobatik mit Kraft, Flugelementen und Körperbeherrschung, Akrobatik der absoluten Spitzenklasse zeigen Dany Daniel & Edina, die Stück für Stück in den Zelthimmel hinaufgeht, Clio Togni sorgt für eine spektakuläre Wassershow, Natalya Netselya erweckt mit Sand Geschichten zum Leben, Shirley Larible schwebt fast schon federleicht in die Höhe, Zauberer und Moderator Thomas Otto entführt mit Close-Up-Zauberei in die Welt der Illusion – und die „Crazy Palace-Showgirls“ sind das verbindende tänzerische Element der sehenswerten Show.



Das Publikum darf sich freuen, denn die Top-Artisten bei Crazy Palace zeigen – bis 20. Januar 2019 – wieder eine faszinierende und außergewöhnliche Show, runden die Abende zu einem exklusiven Erlebnis ab! So wird der Karlsruher Messplatz wieder zum richtigen Ort, mit Freunden, Familie oder auch mit Partnern zu feiern, zu genießen, zu lachen – und natürlich auch zu staunen.



Künstler



Alexander Batuev ist ein richtiger Stern am Zirkushimmel, der schon in großen Shows zu erleben war. Er zeigt eine unglaubliche Flexibilität seines Körpers mit äußerst komplexen und einzigartigen akrobatischen Elementen. Staunen und ungläubiges Schauen ist dabei angesagt, wenn der mehrfache Preisträger fast schon seine Gliedmaßen verknotet.



Auf der Erde, im Wasser oder in der Luft: Eine spektakuläre Show der Extraklasse bietet Clio Togni – ob über den Köpfen der Besucher oder auch mitten drin, dann aber im Wasser. Die mehrfach ausgezeichnete Artistin kombiniert Handstandakrobatik bei einer erstklassigen Performance, die durch Kraft und Eleganz überzeugt und Besucher im Crazy Palace traumhaft verzaubert.



Von „Crazy Flight“ gibt’s erlebenswerte Gruppenakrobatik – und das passt natürlich zu Crazy Palace. Kraft, Akrobatik und Körperbeherrschung: Da ist der Name schon Programm! Atemberaubend und mit unbeschreiblicher Leichtigkeit zeigen die vier mehrfachen Weltmeister aus der Ukraine spektakuläre Wurfakrobatik, faszinierende Flugelemente – und eine bezaubernde Choreographie mit viel Humor.



Adrenalin pur und Akrobatik der absoluten Spitzenklasse: Dany Daniel & Edina lassen den Atem stocken! Stück für Stück geht’s in den Zelthimmel – mit Hilfe von unzähligen Brettern, Rollen und Reifen. Irgendwie überwindet der Portugiese, der auch schon in Paris und Monte Carlo aufgetreten ist, fast spielerisch die Gesetze der Schwerkraft. Oben angelangt, vollbringt er dazu einen der schnellsten und kompliziertesten Balanceakte der Welt.



Bei der Sandartistin Natalya Netselya schaut man ganz besonders hin: Ihre künstlerische Handschrift faszinierte schon beim „RTL Supertalent“ – und verzaubert jetzt in Karlsruhe die Besucher! Linien und Figuren auf eine bestreute Fläche: Die Russin schafft es mit Herz und Leidenschaft wie kaum eine andere, mit Sand Geschichten zum Leben zu erwecken. Traumhaft!



Shirley Larible schwebt fast schon federleicht in die Höhe, lässt sich dann waghalsig an den Strapaten herabfallen – um sich erst kurz über dem Boden wieder aufzufangen. Diese Darbietung wird bei Crazy Palace alle in den Bann ziehen. Der Auftritt der attraktiven Artistin, übrigens die Tochter des Clowns David Larible, bezaubert durch Schönheit, Grazie und Eleganz.



Thomas Otto besticht mit Mimik, Gestik, Musik, Licht – und seinem Auftritt. Der Zauberer und Moderator ist bekannt für seine originellen Tricks, seine enorme Bühnenpräsenz, seine frechen Sprüche und sein äußerst loses Mundwerk. In der Kombination lässt er die Show zu einem unvergleichlichen Erlebnis werden. Dazu entführt seine Close-Up-Zauberei in die Welt der Illusion.



Die „Crazy Palace-Showgirls“ sind das Markenzeichen des Crazy Palace! Traumhaft schön, bezaubernd und verführerisch sind die Crazy Palace-Tänzerinnen. Sie sind das verbindende tänzerische Element der sehenswerten Show, zeigen dazu die hohe Schule des Revue-Tanzes. Mit ihren speziell für die Show angefertigten fantastischen Crazy Palace-Kostümen sind sie zudem eine ästhetische Augenweide, zeigen in Karlsruhe tänzerische Eleganz und Glanz aus Paris auf höchstem Niveau!



Infos: Der Vorverkauf läuft – Crazy Palace bietet in dieser Spielzeit Karten bereits ab 99 Euro (Rang, dienstags und mittwochs, bei der Preview ab 89 Euro). Der Messplatz bietet ausgezeichnete Möglichkeiten für die Bedürfnisse der Gäste und der Show, ob genügend Platz, hervorragende verkehrstechnische Anbindung, keine Anwohnerproblematik oder ausreichend Parkraum.



Tickets gibt’s telefonisch unter 0721 – 9 70 70 75, www.crazy-palace.de

