Mehr Platz für Besucher und Künstler

Crazy Palace nimmt auf dem Karlsruher Mess'platz Gestalt an

„Der Countdown läuft jetzt“, freuen sich die Crazy Palace-Macher: „Der Aufbau ist im Zeitplan auf dem Karlsruher Mess’platz.“ Das ist erkennbar: Zelt- und Gerüstbauer sind aktiv, Schreiner sind beschäftigt, den Boden passgenau zu verlegen, Heizungselemente werden angebracht, Sanitärleitungen verlegt, Container angeliefert, Kabelkanäle gesetzt und Paletten platziert. Crazy Palace ist in Karlsruhe sichtbar!



Steht alles, beginnt der Innenausbau, dann kommt das nächste Team dazu, denn es muss alles ineinander greifen: Licht und Technik werden installiert, die Bar eingerichtet, Backstage-Bereich und Garderoben hinter der Bühne angebaut, Versorgungsleitungen angeschlossen – und der Küchenbereich eingerichtet.



Ab dem 27. November gibt’s in der siebten Spielzeit bei Crazy Palace wieder ein atemberaubendes und völlig neues Spektakel (bis Januar 2020), das Besucher an einen besonderen Ort der Lebensfreude und der Phantasie versetzt.



Vergrößerter Raum für Bühne und Besucher



Der runde Zeltpalast ist in dieser Spielzeit etwas größer, gute zwei Meter im Durchmesser. Vom großzügigeren Platz profitieren Besucher – aber auch die Künstler, denn die neue Mittelbühne bietet für die spektakulären Darbietungen mehr Raum. Crazy Palace ist natürlich wieder auf dem Karlsruher Mess’platz, nur etwas verrückt an den anderen Eingang am Ostring/Alter Schlachthof. Großes Plus: Mehr Parkplätze stehen hier Besuchern zur Verfügung.



Die ersten Künstler kommen in diesen Tagen nach Karlsruhe – und sobald Dach, Boden und Technik im Zeltpalast komplett sind, geht’s vor Ort an die Proben und Choreographie. Artistik, Entertainer, Show, Varieté, Musik, Kulinarisches, Atmosphäre und beste Unterhaltung: Ein stimmiges Programm erwartet bei Crazy Palace Besucher. Es ist eine spektakuläre Gesamtinszenierung, bei der alles zur Show passt, ineinander greift – von den Künstlern über das innovative Menü aus der Spitzenküche von Sören Anders bis zum Zeltpalast.



Infos: Der Vorverkauf läuft – CRAZY PALACE bietet in dieser Spielzeit Karten bereits ab 99 Euro (Rang, dienstags und mittwochs, bei der Preview ab 93 Euro).



Tickets gibt’s telefonisch unter 0721 – 9 70 70 75, www.crazy-palace.de

