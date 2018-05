Spiel, Spaß und Überraschungen am 2. Juni 2018 bei der Parkeisenbahn

Nach den erfolgreichen Kinder- und Familienfesten in den vergangenen vier Jahren wird das Familienspektakel auch in diesem Jahr fortgeführt. Am Samstag, 2. Juni 2018, geht das Kinder- und Familienfest in seine fünfte Runde.



Gestartet wird um 13 Uhr am Bahnhof Sandower Dreieck. Erwarten dürfen vor allem die kleinen Besucher dank der musikalischen Unterstützung von Antenne Brandenburg und den Angeboten vieler weiterer regionaler Partner wieder tolle Spiel-, Spaß und Sportmöglichkeiten sowie Leckereien.



Ein Besuch bei der Parkeisenbahn lohnt sich – besonders zum 5. Kinder- und Familienfest!



An diesem Tag können Nachwuchskicker ihr Talent beim Torwandschießen unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen. Im Elektroauto-Parcours der Verkehrswacht wird spielerisch die Sicherheit im Straßenverkehr geübt, während Hüpfburg und verschiedene Spielmöglichkeiten zum Toben einladen. Die Mal- und Bastelstraße, sowie das Kinderschminken bieten kreative Beschäftigungsmöglichkeiten.



Auch für Möglichkeiten der Abkühlung und Erfrischung wird bei hochsommerlichem Wetter gesorgt sein.



„Das Kinder- und Familienfest ist längst ein fester Bestandteil einer jeden Parkeisenbahnsaison“, berichtet Ralf Thalmann, Geschäftsführer der Cottbusverkehr GmbH. „Umso schöner ist es, dass das Fest auch im Umland zunehmend bekannter wird, denn auch in diesem Jahr wird es wieder eine Vielzahl an neuen Attraktionen geben“, ergänzt er.



Einen Höhepunkt des diesjährigen Kinder- und Familienfestes bildet der Auftritt des Cottbuser Kindermusicals um 14 Uhr. Auch Cottbusverkehr-Maskottchen Paul Frosch und das Sandmännchen werden die Besucher auf ihren Rundfahrten mit der Parkeisenbahn begleiten.



Weitere Informationen rund um das 5. Kinder- und Familienfest der Cottbuser Parkeisenbahn erhalten Sie direkt bei der Parkeisenbahn Cottbus (Telefon: 0355/75 61 70) oder im Internet unter www.cottbusverkehr.de oder www.pe-cottbus.de.

