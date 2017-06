Linienänderungen zum Stadtfest

Am Wochenende, genauer vom 16. bis zum 18. Juni 2017, feiert Cottbus sein nunmehr 26. Stadtfest. Anlässlich dessen werden der Altmarkt voll gesperrt und der Straßenbahnverkehr zwischen Stadthalle und Sandow durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt. Zusätzlich wird der Straßenbahnverkehr der Linie 4 aufgrund des erhöhten Fahrgastaufkommens durchgängig auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet und die Betriebszeiten ausgeweitet.



Der Straßenbahn- und Busverkehr wird wie folgt durchgeführt:



Am Freitag und Samstag, 16. und 17. Juni, wird der Abendkleinbusverkehr der Linie 1 zwischen Stadthalle und Schmellwitz, Anger im 30-Minuten-Takt bis 01:20 Uhr verlängert.



Der Straßenbahnverkehr der Linie 2 nach Sandow wird eingestellt. Ab Betriebsbeginn am Freitag, 16. Juni 2017, verkehrt diese Linie von Sachsendorf über Stadtring – Stadtpromenade – Stadthalle nach Schmellwitz, Anger.



Der planmäßige Straßenbahnverkehr der Linie 3 im 15-Minuten-Takt zwischen Ströbitz und Madlow wird am Freitag, 16. Juni 2017, bis 20:30 Uhr verlängert. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni 2017, verkehrt die Linie 3 planmäßig alle 30 Minuten.



Die Straßenbahn Linie 4 wird in den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag (16./17. und 17./18. Juni 2017) im durchgängigen Nachtverkehr zwischen Neu Schmellwitz und Sachsendorf angeboten und ersetzt den Busverkehr der Linie 4N. Bis 21:00 Uhr erfolgt der Straßenbahnverkehr alle 15 Minuten, danach alle 30 Minuten bis zum planmäßigen Betriebsbeginn am Folgetag. Am Sonntag. 18. Juni 2017, erfolgt der 30-Minuten-Verkehr von 21:00 Uhr bis 00:30 Uhr.



Der Omnibusverkehr der Nachtlinie 4N entfällt ab Freitag, 16. Juni 2017, 21:00 Uhr. Erst am Montagfrüh, 19. Juni 2017, werden die planmäßigen Fahrten 00:49 Uhr ab Neu Schmellwitz bzw. 01:18 Uhr ab Groß Gaglow, Lausitz Park wieder aufgenommen.



Ebenfalls am Freitag, 16. Juni 2017, wird ab Betriebsbeginn ein Schienenersatzverkehr (SEV) der Linie 5 mit Bussen zwischen Jessener Straße – Bahnhofstraße – Sandow eingerichtet, wobei der Verkehr ab der Stadthalle über die Friedrich-Ebert-Straße und das Spreeufer erfolgt. Am Freitag, 16. Juni 2017, verkehrt der SEV der Linie 5 im 15-Miuten-Takt, am Samstag, 17. Juni 2017 ganztägig im 30-Minuten-Takt. Am Sonntag, 18. Juni 2017, verkehrt der SEV der Linie 5 von 12:00 Uhr bis 20:30 Uhr alle 30 Minuten.



Die Abendbusse der Linien 3N und 5N verkehren Freitag und Samstag, 16. und 17. Juni 2017, im 30-Minuten-Takt bis 01:20 Uhr und am Sonntag, 18. Juni 2017, nach planmäßigem Sonntagsfahrplan.



Weitere Informationen sowie die aktuellen Fahrpläne zum 26. Cottbuser Stadtfest erhalten Sie im Kundenzentrum in der Stadtpromenade und im Internet unter www.cottbusverkehr.de.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren