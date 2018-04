CoreNet Global (CNG): Gehälter für Corporate Real Estate-Manager steigen

Laut einer von CoreNet Global (CNG) und FPL Associates durchgeführten weltweiten Vergütungsstudie unter Führungskräften im Bereich Corporate Real Estate Management (CREM) stieg das Grundgehalt von Corporate Real Estate-Managern zwischen 2016 und 2017 um durchschnittlich 4,6 Prozent. Darüber hinaus prognostizieren 76 Prozent der Befragten weitere Gehaltssteigerungen von durchschnittlich ca. 4 Prozent für das Jahr 2018.



Lindsay Pankratz, Survey Director von FPL Associates: „Im Vergleich zu 2017 erwarten dieses Jahr etwas weniger Teilnehmer Gehaltssteigerungen und der Umfang der Steigerungen ist eher moderat. Dies entspricht dem, was wir branchenweit in der Immobilienwirtschaft beobachten – eine optimistische, jedoch vorsichtige Erwartungshaltung.“



Die jährliche Gesamtvergütung, einschließlich langfristiger Prämien, die Corporate Real Estate-Manager mit globaler Verantwortung im Jahr 2017 erzielten, lag bei 339.000 US-Dollar, verglichen mit 315.000 US-Dollar im Jahr 2016.



Die strategische Bedeutung des CREM wird in Unternehmen durch die enge Verzahnung u.a. mit den Bereichen HR, IT, Finance, Corporate Branding sowie z.B. den Aktivitäten Workplace Strategy und Design und Site Selection immer wichtiger. Führungskräfte im Bereich Corporate Real Estate tragen die strategische Verantwortung für sämtliche Immobilienaktivitäten in ihren Unternehmen, d.h. sie verwalten in der Regel Portfolien im Umfang von mehreren Millionen Quadratmetern und Milliarden-Buchwerten, die sich über Kontinente hinweg aufteilen. Dabei umfasst das CREM alle Asset-Klassen von Immobilien, wie Büros, Rechenzentren, Produktionsstätten, Logistik, Unternehmenszentralen oder Distributionszentren.



Björn Christmann, Präsident von CoreNet Global in Central Europe: „Die Gehaltssteigerungen sind bereits seit einigen Jahren zu verzeichnen. Die gute Vernetzung des Corporate Real Estate Managements innerhalb eines Unternehmens und die zunehmende strategische Bedeutung eines aktiven Portfoliomanagements hat sich positiv auf die Wahrnehmung des CREM ausgewirkt. Corporate Real Estate Manager erfreuen sich einer immer größeren Wertschätzung, was sich entsprechend positiv auf die Honorierung auswirkt."



Erhebungsmethode

Im dritten Quartal 2017 entwickelte CoreNet Global gemeinsam mit FPL eine Umfrage, um Gehaltsdaten von Mitarbeitern im Bereich CRE im aktuellen Marktumfeld zu erheben. An der diesjährigen Umfrage nahmen 185 Endnutzer teil. Die teilnehmenden Firmen stehen dabei stellvertretend für unterschiedlichste Branchen. Die meisten stammen aus den Bereichen Technologie und Finanzdienstleistungen. 93 Prozent der internen CRE-Organisationseinheiten der Teilnehmer sind derzeit in den USA, 65 Prozent in Europa, 57 Prozent in Asien, 50 Prozent in Canada, 45 Prozent in Lateinamerika und 43 Prozent in Australien/Neuseeland tätig bzw. beschäftigen dort aktuell Personal.

CoreNet Global, Inc.

CoreNet Global (CNG) ist die weltweit führende Vereinigung von Corporate Real Estate (CRE) Managern aus den verschiedensten Branchen. Mit über 10.000 persönlichen Mitgliedern - die 70 Prozent der Fortune 500- und fast 50 Prozent der Fortune Global 2000-Unternehmen repräsentieren - bringt CNG gewerbliche Immobilienmanager zusammen, die das gesamte immobilienrelevante Spektrum von Nutzern, Projektentwicklern, Finanzierern, Bauträgern, Facility Managern bis hin zu Architekten abdecken. Zu den Mitgliedern in den fünf weltweiten Regionen Asien, Australien, Europa, Lateinamerika und Nordamerika zählen sowohl Vertreter von mittleren und großen Unternehmen und Behörden, als auch Vertreter der verschiedenen Dienstleistungszweige rund um die Betriebsimmobilie. CoreNet Global unterhält neben dem Headquarter in Atlanta, Georgia, regionale Büros in Brüssel, Hongkong, London, Melbourne, Sao Paulo, Shanghai, Sydney und Toronto und richtet weltweit Veranstaltungen zum Thema Immobilienmanagement aus. In der Region EMEA ist CoreNet Global in den Benelux-Ländern, Central Europe - wozu Deutschland gehört -, Großbritannien und dem Mittleren Osten jeweils mit einem so genannten Chapter vertreten. In Frankreich gibt es eine Networking Group.



