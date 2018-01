Frühlingsboten: Ausstellung von Irmtraud Keßler

Am Sonntag, 14. Januar 2018 um 15 Uhr ist Vernissage im Haus "Am Lappach wohnen" in Enzklösterle. Bereits zum elften Mal öffnet die Hausgemeinschaft ihre Gemeinschaftsräume für eine kleine Ausstellung, dieses Mal wieder von einer regionalen Freizeitkünstlerin, Irmtraud Keßler aus Seewald-Besenfeld.



Die flauschigen Weidenkätzchen und die frisch-gelben Blüten sind die Vorboten des Frühlings - und zählen zu den Motiven der Besenfelder Künsterlerin. Irmtraud Keßler hat sich seit rund 17 Jahren der Aquarellmalerei verschrieben. Ihre Lieblingsmotive sind Blumen und Landschaften, die sie in der Ruhe ihres Ateliers nach eigenen Fotografien gestaltet. Ihre Motive findet sie im eigenen Garten in Seewald und in der näheren Umgebung. Auch Reisefotos finden Verwendung als Vorlagen. Als Quereinsteigerin in die Kunst lernte sie bei Christine Huber, Freudenstadt, und Gabriele Gildeggen, Seewald/Schernbach, die unterschiedlichen Aquarelltechniken und vervollkommnet sie immer weiter. "Ich habe schon immer gern gemalt," berichtet Irmtraud Keßler, "aber erst seit die Kinder groß sind, habe ich wirklich Zeit für mein Hobby." Wie gern und geschickt sie ihre Motive auf das Aquarellpapier bringt, belegten Ausstellungen unter anderem in Loßburg (2015) und Besenfeld (2017). Ehrenamtlich ist Irmtraud Keßler im Arbeitskreis "Kultur in Seewald" aktiv, der zu "Kunst und Kultur in Besenfeld" 2014 und 2017 einlud.



Die Ausstellung ist bis zum 15. März 2018 zu sehen.



Ausstellungsort: Aichelberger Weg 4, 75337 Enzklösterle, Hausgemeinschaft Am Lappach wohnen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 16 Uhr (bitte klingeln) und nach Absprache (Telefon: 07085 9244019)

