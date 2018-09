Mit Avon bei der Classic TT: Rennfahrerlegende John McGuiness wieder auf der Siegerstraße

12.09.18

Bei den diesjährigen Rennen zur Isle of Man Classic Tourist Trophy spielten die Motorradreifen von Avon erneut eine dominierende Rolle. Sowohl beim Rennen der Senior-Klasse als auch beim Junior-Lauf waren in der letzten Woche auf den Top-Bikes die exzellenten Rennreifen der traditionsreichen Marke montiert.



Von den 14 besten Fahrern des Senior-Rennens hatten alle den Avon AM22 montiert – so auch der Sieger John McGuiness. In überlegener Manier sicherte sich die Rennfahrerlegende auf der Isle of Man mit einer von Roger Winfield eingesetzten Paton nicht nur den obersten Podestplatz, sondern fuhr auch die schnellste Rennrunde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 110,676 Meilen pro Stunde (rund 177 km/h). Der TT-Spezialist McGuiness siegte auf dem legendären Inselkurs im Laufe seiner Karriere bereits 23 Mal – zuletzt im Jahr 2015. Aufgrund seiner Erfolge wurde inzwischen eine Kurve der Rennstrecke nach ihm benannt.



Bei dem spannenden Rennen in der Junior-Klasse setzte sich schließlich Dominic Herbertson auf seiner Davies Motorsport Honda durch. Wie der Sieger waren alle 15 an der Spitze gewerteten Maschinen mit Avon bereift. Nach dem Start des Junior-Laufs führte zunächst Michael Rutter, der seinem herausragenden Renommée jedoch keinen weiteren Erfolg zufügen konnte. Nach seinem Ausscheiden übernahm Jamie Coward die Führung, die er jedoch in der Schlussrunde an Herbertson abgegeben musste.



Weitere großartige Piloten wie Rutter nahmen an den Senior Classic TT-Läufen teil, etwa Lee Johnston, Ian Lougher und Maria Costello. Sie alle waren mit verschiedenen, exotischen 500ern aus den 1960er-Jahren unterwegs, und auch hier war meist der Avon AM22 montiert.



Ein Höhepunkt der Veranstaltung bei der 2018er-Auflage der Classic TT war eine Demorunde mit Mike Hailwoods Ducati. 40 Jahre nach dem Sieg von Mike the Bike war John McGuiness mit dem Italo-Bike unterwegs und feierte so eines der berühmtesten Comebacks der Renngeschichte. Ebenfalls auf eine Demofahrt wurde die Vierzylinder-Benelli mit 250 cm³ ausgeführt. Dave Roper, früherer Sieger der Classic Senior TT, steuerte die vom Team Obsolete bereitgestellte Maschine um den rund 60 Kilometer langen Straßenkurs. 1967 fuhr Renzo Pasolini hier mit der Benelli.



Für McGuiness steht die nächste Ausfahrt auf Reifen von Avon kurz bevor: Beim Goodwood Revival wird er am Wochenende vom 7. bis 9. September erneut in seine Lederkombi schlüpfen.



Weitere Informationen zum umfangreichen Reifenangebot von Avon finden Sie unter http://www.avonreifen.com, auf Twitter und unter https://www.facebook.com/AvonTyresOfficial/

(lifePR) (