Ab sofort lieferbar: Neuer Discoverer S/T(MAXX) POR von Cooper Tire Europe

Mit dem Allradwagen ins extreme Gelände steuern sollten nur Fahrzeuge mit der richtigen Bereifung. Der komplett neue Cooper Discoverer S/TMAXX POR (Professional Off Road) ist dabei erste Wahl.



“Der neue Discoverer S/TMAXX POR ist für mich die erste Wahl und der kompletteste Reifen für jeden Einsatz – ob im Alltag auf der Straße oder auf den schroffsten Rally Dakar-Pisten”, kommentiert Xavi Foj, Markenbotschafter von Cooper Tires und Dakar-Legende, die Produktneuheit. Foj feierte schon etliche Erfolge auf Reifen von Cooper bei der wohl härtesten und berühmtesten Langstreckenrallye. Seine Erfahrungen brachte er bei der Weiterentwicklung des Discoverer Discoverer S/TMAXX zum Discoverer S/TMAXX POR ein, um die Bestimmung “Professional Off Road” deutlicher herauszuarbeiten.



So gibt es bei der jetzt vorgestellten POR-Version im Vergleich zum Vorgänger ohne den Namenszusatz deutliche Verbesserungen: Die Laufflächenmischung zeigt sich nun noch einmal erheblich schnitt- und rissfester. So kann sich der neue Discoverer S/TMAXX POR noch besser als erste Wahl für Weltreisende präsentieren. Mit ihm lassen sich die härtesten Fahrbahnbedingungen bewältigen – ob vereiste Pisten in Sibirien oder steinige, afrikanische Wüstenpfade.



Hergestellt in den USA, weist der Discoverer S/TMAXX POR auch das herausragende Merkmal der Konstruktion mit Armor Tek3 auf. Damit wird die verletzungsanfällige Seitenwand ebenso wie die Lauffläche besonders widerstandsfähig gemacht. Die Entwickler gaben dem neuen Reifen außerdem einen speziell angeordneten Fadenwinkel der Karkasslagen mit auf den oft beschwerlichen Weg. Dank dieses Merkmals können einwirkende Kräfte gut absorbiert und verteilt werden und schützt damit vor Reifenschäden trotz widrigster Bedingungen.



Die Profilgestaltung sichert nicht nur den ausgezeichneten Grip. Spezielle Profilelemente sorgen zuverlässig dafür, dass Steine sich nicht fangen können und wenn doch, schnell wieder ausgeworfen werden. Auch eine Schutzrippe an der Seitenwand hilft dabei, vor zerstörerisch einwirkenden Objekten zu schützen. Darüber hinaus lässt sich der Discoverer S/TMAXX POR sowohl auf befestigten Straßen als auch im Gelände souverän bewegen, er sorgt für Komfort und Vertrauen in gleichem Maß. Er steht perfekt für das Motto von Cooper Tires: “Vom Gelände. Auf die Straße.”



“Meiner Meinung nach ist das hier der perfekte Reifen für die Dakar – ein Rennen, in dem es vor allem um Ausdauer, Zuverlässigkeit und die Fähigkeit geht, sich an unterschiedlichste Bedingungen optimal anzupassen. Der Discoverer S/TMAXX POR kann das. Basierend auf den Anregungen, die unser Team den Entwicklern gab, hat Cooper den Reifen optimiert, und ich glaube, das zweite “X” in “MAXX” deutet auf mich hin”, erklärt Xavi.



Mit seiner positiven Meinung ist die Dakar-Legende nicht allein. “Wir bereifen unsere Fahrzeuge exakt so, wie unsere Kunden das wünschen”, erläutert Afzal Kahn von der Firma A. Kahn Design. Kahn Design gilt als eines der führenden Unternehmen für Fahrzeugveredlung. “Die Reifen unserer Wahl für unsere Land Rover Defender und Jeep Wrangler kommen von Cooper, weil für uns nur das Beste gut genug ist. Und die Fahrzeuge sehen auch noch gut damit aus.”



Der mit dem M+S-Symbol gekennzeichnete Discoverer S/TMAXX POR ist ab sofort in 23 verschiedenen Größen über Cooper Reifenhändler in ganz Europa lieferbar:



35X12.50R20LT

LT305/55R20

LT265/60R20

LT265/60R18

LT305/60R18

LT315/70R17

LT305/65R17

LT295/70R17

LT285/70R17

LT265/65R17

LT265/70R17

LT255/75R17

LT255/80R17

LT245/70R17

LT245/75R17

LT265/70R16

LT245/75R16

LT245/70R16

LT235/85R16

LT225/75R16

35X12.50R15LT

33X12.50R15LT

31X10.50R15LT



Weitere Informationen über Cooper Tire gibt es im Internet unter www.coopertires.de und bei Twitter.

Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH

Cooper Tire & Rubber Company Europe Ltd. ist ein Tochterunternehmen der Cooper Tire & Rubber Company aus Findlay, Ohio, USA. Cooper hat über 100 Jahre Erfahrung als führender Reifenhersteller und stellt ein vollständiges Angebot an Pkw-Reifen und SUV/ 4x4-Reifen für Sommer- und Wintereinsätze unter den Markennamen Cooper und Avon her. Zum Lieferprogramm zählen auch Motorradreifen der Marke Avon. Weitere Informationen gibt es unter www.coopertires.de und www.avonreifen.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren