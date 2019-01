Tagungsankündigung: 71. Jahrestagung der DGHM vom 25. bis 27. Februar 2019 in Göttingen

15.01.19

Welche neuen Strategien werden zur Infektionskontrolle entwickelt? In welchen Wechselwirkungen stehen Bakterien an der Körperoberfläche? Gibt es neue Ansätze gegen Antibiotikaresistenzen? Was sind die aktuellen Entwicklungen in der diagnostischen Mikrobiologie und welche Fortschritte machen genomische Ansätze zum Verständnis der Pathogenität? Das sind spannende Fragen und Themenschwerpunkte bei der 71. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) e. V., die vom 25. bis 27. Februar 2019 in Göttingen stattfindet.



Nationale und internationale Experten stellen bei der deutschlandweit größten Fachkonferenz in diesem Bereich neueste Erkenntnisse zur mikrobiologischen und hygienischen Forschung und Anwendung vor. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Simone Scheithauer, Institut für Krankenhaushygieneund Infektiologie, und Prof. Dr. Uwe Groß, Institut für Medizinische Mikrobiologie, beide Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität Göttingen werden im zentralen Hörsaalgebäude der Georg-August-Universität fachübergreifend aktuelle Themen aus den Gebieten der Mikrobiologie, Hygiene und Infektionskrankheiten diskutiert.



International renommierte Wissenschaftler mit hochkarätigen Vorträgen werden erwartet, unter anderem zu den Themen „Wechselwirkungen von Bakterien an der Körperoberfläche“ (Andreas Peschel, Tübingen und Jeffrey Weiser, Philadelphia/USA), „Genomische Ansätze zum Verständnis der Pathogenität“ (Knut Drescher, Marburg und Athanasios Typas, Heidelberg) sowie „Wichtige Krankheitserreger im Magen-Darm-Trakt“ (Robert Britton, Houston, TX/US und Cynthia Sharma, Würzburg). Weitere Plenarsitzungen gibt es zu den Tagungsschwerpunkten „Aktuelle Entwicklungen in der diagnostischen Mikrobiologie“ (Holger Rohde, Hamburg und Patricia J. Simner, Baltimore/USA) und zum Thema Infektionskontrolle (Lothar Wieler, Berlin und Susan S. Huang, Orange, CA/US). Die DGHM-Lecture hält David W. Holden, London/GB.



Die Jahrestagung wird von einer fachbezogenen Industrieausstellung begleitet. Das komplette Programm sowie alle Informationen gibt es unter www.dghm-kongress.de.





(lifePR) (