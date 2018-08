Kongressbericht: 15. Internationales Symposium über Dendritische Zellen ging in Aachen erfolgreich zu Ende

Fünf Tage lang diskutierten rund 560 renommierte Experten aus der ganzen Welt neue Erkenntnisse beim 15. Internationalen Symposium über Dendritsche Zellen. Gemeinsam von niederländischen und deutschen Wissenschaftlern organisiert, ging der Fachkongress in Aachen erfolgreich zu Ende. "Ein einzigartiges, weltweit operierendes Netzwerk von Forschungsgruppen ist dem Ziel ein Stück nähergekommen, die Rolle der Dendritischen Zellen des Immunsystems besser zu verstehen und ihr therapeutisches Potenzial zu nutzen", betonten die Kongresspräsidenten Prof. Carl Figdor, Nijmegen (Niederlande), Prof. Reinhold Förster, Hannover und Prof. Björn E. Clausen, Mainz.



Mit der Präsentation der aktuellsten Entwicklungen im Bereich der Dendritischen Zellen stand Aachen vom 10. bis 14 Juni 2018 im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Namhafte Referenten aus Spanien, Italien, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Belgien, Großbritannien, Kanada, Israel, Japan, den USA und Australien stellten ihre Forschungsergebnisse vor. Neues wurde unter anderem zum Verhalten Dendritischer Zellen gegenüber Allergenen, Viren und kommensalen Bakterien, zur Rolle von Dendritischen Zellen bei Autoimmunerkrankungen und chronischen Infektionen sowie zu weiteren erfolgversprechenden Impfstrategien beim Melanom vorgestellt.



Internationale wissenschaftliche Projekte beleuchteten das Verständnis der Entwicklung und Funktion von Dendritischen Zellen und ihre Rolle bei Krebserkrankungen. Wie aktuelle Untersuchungen zu einer Impfung mit Dendritischen Zellen gegen Krebs zeigten, können diese nach der Injektion in den Körper schnell den Weg zu den Lymphknoten finden, dort Helfer- und Killerzellen aktivieren und die körpereigene Immunantwort verbessern. Zur Immuntherapie des Prostata-karzinoms mit Dendritischen Zellen, die in den USA zugelassen ist, sowie auch zur Behandlung des Nierenzellkarzinoms, Tumoren des Verdauungssystems, des Gehirns, Brustkrebs, Lungenkarzinomen und hämatologischen Erkrankungen wurden neue Erkenntnisse diskutiert. Studien bei Patienten mit Glioblastom gaben Hinweise darauf, dass eine Dendritische Impfung eine starke Immunreaktion gegen den Hirntumor auslöst und zu deutlich verlängerten Überlebenszeiten führen kann.



Impfstrategien mit Dendritischen Zellen sollen weiterentwickelt werden, indem weiterführende Erkenntnisse zur Immunantwort bei Krebs- oder Tuberkulosepatienten gewonnen werden. Eine Feinabstimmung der Immunreaktion mit eindeutigen Merkmalen (Signaturen) von Tumorzellen und Bakterien und mit der Identifikation neuer therapeutischer Angriffsziele (Targets) könnte dazu beitragen, die Impfstoffe weiter zu verbessern.



Das 16. Internationale Symposium über Dendritsche Zellen soll 2020 in Australien stattfinden. Unter der Leitung von Professor Jose Villadangos, Melbourne, besteht dann wieder die Möglichkeit zum regen Austausch von Erfahrungen und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.



Hintergrund



Die Impfung mit Dendritischen Zellen ist eine Form der Immuntherapie, die sich international als Therapieform langsam zu etablieren beginnt und als ergänzende Strategie gegen Krebserkrankungen derzeit intensiv erforscht wird. Dazu werden isolierte Dendritische Zellen des Patienten mit Erkennungsbestandteilen seines Tumors versehen (Tumorantigenen) und zurück in den Körper injiziert. Die so präparierten Abwehrzellen präsentieren dem Immunsystem die spezifischen Tumorzellproteine, damit diese erkannt und bekämpft werden können. Aktuelle Studien sollen zeigen, bei welchen onkologischen Erkrankungen Patienten von einer Impfung mit Dendritischen Zellen - zusätzlich zur Standardtherapie -profitieren können. Während der Therapie kann es zu Tumor-Rückbildungen kommen, häufiger noch zu einer Stabilisierung der Erkrankung. In Deutschland ist die Behandlung außerhalb von Studien noch nicht zugelassen.

Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren