Hochkarätiges Parasitologentreffen: Neue Erkenntnisse, effektive Strategien und künstliche Intelligenz u.a. im Kampf gegen Malaria, Würmer oder Zecken

29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Parasitologie 18.-20.3.2020 in Bonn

Krankheiten, die durch Parasiten verursacht werden, können für Menschen, Tiere und Pflanzen ein hohes Gesundheitsrisiko bedeuten. Ob durch blutsaugende Insekten übertragen wie bei einer Malariainfektion, durch den Verzehr von rohem Fleisch wie bei einem Bandwurmbefall oder durch schlechte hygienische Bedingungen wie bei einer Ansteckung mit Krätzemilben – jedes Jahr sind hunderte Millionen Menschen von parasitären Erkrankungen betroffen. Diese gehören trotz eindeutiger Erfolge in den letzten Jahrzehnten nach wie vor zu den führenden Ursachen von Morbidität und Mortalität. Der beschleunigte Klimawandel bringt neue Herausforderungen wie die Ausbreitung von Überträgern in bisher nicht betroffene Gebiete. Gleichzeitig sind Parasiten auch faszinierende Lebewesen, die ausgefeilte Überlebensmechanismen mit komplexen Lebenszyklen entwickelt haben. Neueste Forschungen und Erkenntnisse in diesem spannenden Gebiet werden vom 18. bis 20. März 2020 in Bonn bei der 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Parasitologie (DGP) von renommierten Experten diskutiert.



„Unser abwechslungsreiches und interdisziplinäres Programm mit Highlights aus Parasitologie und Veterinärmedizin umfasst Grundlagenforschung zu Parasiten und deren Interaktion mit dem Wirt bis hin zur Entwicklung wirksamer Medikamente, die jetzt in die klinische Prüfung kommen“, betont Tagungsleiter Prof. Dr. med. Achim Hörauf, Universitätsklinikum Bonn. International bekannte „Keynote Speakers“ bieten einen Einblick in ihre aktuellen Erkenntnisse. Der diesjährige Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung vernachlässigter tropischer Parasitenkrankheiten im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs), der Arzneimittelentwicklung und One-Health-Ansätzen. Diese versuchen eine bessere Vernetzung zwischen Tier- und Humanmedizin zu erreichen und evidenzbasierte Maßnahmen zu entwickeln. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Thema Bekämpfung von Wurmerkrankungen mit Hilfe spezieller Antibiotikatherpien, die aktuell auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt werden.



Beim Jahreskongress der DGP treffen sich Forscher aus der Zoologie und Botanik, der Medizin - insbesondere der Tropenmedizin -, der Veterinärmedizin, der Mikrobiologie und Hygiene sowie Wissenschaftler, die im Pflanzenschutz und in der Schädlingsbekämpfung arbeiten. Der wissenschaftliche Nachwuchs liegt Prof. Hörauf besonders am Herzen: „Neben unseren Kollegen aus Forschung und Klinik haben wir junge Wissenschaftler zur aktiven Teilnahme eingeladen, die Preise für die besten Präsentationen gewinnen können.“ Die DGP vergibt die Karl-Asmund-Rudolphi-Medaille für herausragende Leistungen von Nachwuchswissenschaftlern bis 38 Jahre, den Gerhard-Piekarski-Preis als besondere Würdigung einer Doktorarbeit in der Parasitologie sowie die Rudolf-Leuckart-Medaille für besondere Verdienste um die Parasitologie.



Alle Informationen und das wissenschaftliche Programm gibt es unter www.parasitology-meeting.de. Journalisten sind herzlich zur Tagung an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn eingeladen.



