73 Krankenhäuser "unzureichend"? Vorsicht mit schnellen Schlüssen, mahnt DGPM-Präsident: "Die Parameter sind dafür ungeeignet"

14.11.18

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 31.10.2018 in Berlin erstmals Ergebnisse einer Qualitätsprüfung deutscher Krankenhäuser veröffentlicht. Die statistische Auswertung der Abrechnungsdaten von 1084 Krankenhäusern aus dem Jahr 2017 soll für die künftige Krankenhausplanung der Länder Qualitätsaspekte als Orientierungshilfe nutzbar machen. Auf dem Prüfstand standen zunächst elf Indikatoren in den Bereichen Geburtshilfe, gynäkologische Operationen sowie Mammachirurgie. Der nun vorliegende Bericht attestiert 73 Kliniken eine statistische Auffälligkeit – oder schlimmer gesagt: eine „unzureichende Qualität“, wie Patientinnen aus den publizierten Resultaten schließen dürften.



Kritisch sieht das der Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM), Prof. Dr. Franz Kainer (Nürnberg). Gleichwohl die Intention, Politikern bei der kniffligen Herausforderung Krankenhausplanung hilfreich zur Seite zu stehen, sehr zu begrüßen sei. Gleiches gilt für die Bereitstellung von Daten, die die Qualität einer geburtshilflichen Abteilung zuverlässig abbildeten. „Vorausgesetzt, dass die erhobenen Qualitätsparameter dafür auch geeignet sind.“



Im Bereich Geburtshilfe wurden fünf Indikatoren betrachtet. Darunter etwa die Frage, ob bei der Entbindung Frühgeborener ein Pädiater anwesend war oder wie viele Minuten bei Geburtskomplikationen durchschnittlich vergingen vom Entschluss zum Notkaiserschnitt bis zur Entbindung (E-E-Zeit). Zweifellos wichtige Parameter, die unbedingt erhoben werden sollten, so der DGPM-Präsident, jedoch als planungsrelevante Indikatoren in dieser Form „völlig ungeeignet“. Als Gütekriterium wertet die Analyse des Weiteren die prophylaktische Antibiotikagabe bei Kaiserschnittoperationen, die wiederum nach aktuellem Erkenntnisstand per se kritisch diskutiert wird. „Die vorgestellten Daten sind also aus verschiedenen Gründen ungeeignet, die Qualität der geburtshilflichen Versorgung aufzuzeigen“, gibt Prof. Dr. Franz Kainer zu Bedenken. Es könne den Politikern derzeit nur davon abgeraten werden, sie für die Krankenhausplanung einzusetzen. „Es besteht so die Gefahr, dass die ‚falschen‘ Kliniken aus dem Klinikverbund entfernt werden.“



Eine oberflächliche Bewertung in „gute“ und „schlechte“ Einrichtungen könne weder zu einer Verbesserung der Qualität der klinischen Arbeit beitragen – noch nütze sie Patientinnen und Patienten, so Kainer. Zum Beispiel sei aus der vorliegenden Auswertung für eine Schwangere nicht erkennbar, ob einer Klinik eine „unzureichende Qualität“ bescheinigt wird, weil zum Beispiel ein Dokumentationsproblem zur Auffälligkeit geführt habe oder ob es sich um eine statistisch auffällige Häufung von Kindern mit kritischem Outcome handele.



Der Weg indes, welcher auf Wunsch des Gesetzgebers beschritten wurde, „ist gut und sollte unbedingt weitergegangen werden“, so der Vorsitzende der Fachgesellschaft für Perinatale Medizin. In der Diskussion, die der G-BA-Bericht jetzt hoffentlich auslöse, müsse man sich gemeinsam auch der schwierigen Frage nähern, welche Parameter sich tatsächlich als planungsrelevante Qualitätsmarker eignen könnten. Dr. Christoph Veit, Leiter des mit der statistischen Auswertung beauftragten unabhängigen wissenschaftlichen Instituts IQTIG (Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen) hat es treffend selbst formuliert: Die Entwicklung von planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sei ein kontinuierlicher Lernprozess. „Wir stehen gerade erst am Anfang einer hoffentlich steilen Lernkurve und sollten mit vorschnellen Schlussfolgerungen daher sehr sorgfältig umgehen“, sagt Prof. Dr. Franz Kainer.





Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten





Entscheidend für eine optimale Versorgung ist nicht ein Pädiater allein, sondern die Betreuung durch ein neonatologisches Team. Eine Versorgung durch einen Pädiater ohne eine entsprechende „Logistik“ würde notwendigerweise große Mängel aufweisen.





Antenatale Kortikoidtherapie bei Frühgeborenen mit präpartalem stationären Aufenthalt von mindestens 2 Kalendertagen





Die Einführung der antenatalen Kortikoidtherapie gehört zu den großen Erfolgsgeschichten der Perinatalmedizin. Die Durchführung der Therapie bei drohender Frühgeburt ist seit Jahrzehnten Routine. In der Analyse sind daher kaum Kliniken auffällig, was erfreulich ist. Der Parameter ist daher aber nicht mehr geeignet, um Qualitätsmängel im großen Umfang zu erkennen. Auffälligkeiten sind hier auf Dokumentationsfehler, weniger auf eine nicht durchgeführte Kortikoidgabe zurückzuführen.



Sinnvoller wäre z.B. ein Parameter, der die Zeitdauer von der Aufnahme wegen drohender Frühgeburt bis zum Zeitpunkt der Geburt erfasst. Denn eine Klinik, in der die Schwangere unmittelbar nach der Lungenreifeinduktion entbindet, unterscheidet sich beim vorliegenden Parameter nicht von einer Klinik, in der man sich bemüht hat, die Schwangerschaft noch zu prolongieren.





E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten





Die Zeit von der Entscheidung zur Sectio bis zur Geburt des Kindes sollte weniger als 20 Minuten betragen. 20 Minuten sind eine meist zu lange Zeit für ein durch Sauerstoffunterversorgung bedrohtes Kind. Die durchschnittliche E-E-Zeit in großen Kliniken beträgt daher auch 7-10 Minuten. Die Zeitdauer von 20 Minuten belegt also keine sehr hohe Qualität der Abteilung in geburtshilflichen Notsituationen. Wichtiger wäre, zusätzlich zu bewerten, ob die Indikation zur Operation überhaupt gegeben war. Die Notsectio ist für die Mutter ein dramatischer und gefährlicher Eingriff. Vielfach werden Fehlentscheidungen aber auch lange vor der Notsectio getroffen. Wird das Kind dann innerhalb von 20 Minuten entbunden, scheinen die Qualitätsanforderungen dennoch erfüllt.





Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei Kaiserschnittoperationen





Die Gabe von Antibiotika wird zunehmend kritisch gesehen. Es ist nachvollziehbar, wenn sich aufgrund der aktuellen Diskussion zum kindlichen Microbiom Schwangere gegen die Antibiotikagabe entscheiden. Dies würde aber bei der Beurteilung der Klinik als unzureichende Qualität beanstandet werden. Da die vorliegende Analyse keine statistischen Auffälligkeiten ergab, muss die Evidenz für diesen Parameter grundsätzlich neu bewertet werden.





Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen





Der Parameter ist von allen beschriebenen wahrscheinlich am ehesten geeignet, die Qualität einer geburtshilflichen Klinik abzubilden. Allerdings müsste die außerklinische Geburtshilfe mit einbezogen werden. Glücklicherweise sind nur wenige Kliniken hier auffällig. Bei „unzureichender Qualität“ nach erneuter Evaluierung allerdings könnte dieser Parameter als planungsrelevant geeignet sein. Doch besteht das Problem der sehr subjektiven Vergabe des Apgar-Wertes. In Einzelfallanalysen wäre darum zu beurteilen, ob ein geburtshilfliches Fehlverhalten die Ursache für den schlechten Zustand des Kindes darstellte.

