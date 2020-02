Pressemitteilung BoxID: 785489 (Continentale Versicherungsverbund)

EUROPA Lebensversicherung: Durch die Zeit reisen und Geld sparen

Bis zu 25 Monatsbeiträge bei der Risikolebensversicherung sparen: Das ist noch bis Ende März 2020 mit den ausgezeichneten Tarifen der EUROPA möglich. Dafür muss der Versicherungsbeginn einfach auf den 1. Dezember 2019 datiert werden. Mit der EUROPA sorgen Kunden nicht nur besonders günstig, sondern auch besonders zukunftssicher vor. Das bestätigen die Stiftung Warentest beziehungsweise das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) in ihren aktuellen Untersuchungen. In der DFSI-Studie zur Zukunftssicherheit der deutschen Lebensversicherer erhielt die EUROPA als einziges von 60 Unternehmen die Bestnote „exzellent“.



Beitragsvorteil nutzen



Das Angebot der EUROPA zahlt sich aus: Wer bis zum 31. März 2020 eine Risiko-Lebensversicherung mit Versicherungsbeginn zum 1. Dezember 2019 abschließt, sichert sich noch günstigere Beiträge als bei einem Start in diesem Jahr. Denn die Höhe der Prämie hängt unter anderem vom Jahrgang des Versicherten ab. Der Beitrag fällt daher bei einem Versicherungsbeginn 2019 niedriger aus als bei einem Start erst in diesem Jahr.



Vorteil zeigt sich die gesamte Laufzeit



„Dieser Vorteil macht sich über die gesamte Laufzeit bemerkbar“, erläutert EUROPA-Vorstand Dr. Helmut Hofmeier. „Dank der Rückdatierung bleibt der Kunde aus unserer Sicht als Versicherer also ein Jahr jünger. So kann er kräftig sparen.“ Dass die EUROPA ohnehin einen besonders günstigen Schutz bietet, bestätigt die aktuelle Untersuchung von Stiftung Warentest (Finanztest 2/2020). Im untersuchten Modellfall für 35-Jährige bietet der Kölner Versicherer sowohl den günstigsten Nichtraucher- als auch den günstigsten Raucher-Tarif an.



Premium-Absicherung mit einmaliger Kombination von Leistungen



Die EUROPA zeichnet sich durch preisgünstige und zugleich leistungsstarke Produkte aus. So war sie der erste deutsche Anbieter von Risikolebensversicherungen mit einem Pflege-Bonus im Premium-Tarif. Erst kürzlich ergänzte die EUROPA diese Leistungen um einen in Deutschland einmaligen Baustein: Pflegte die versicherte Person bis zu ihrem Tod einen nahen Angehörigen, erhöht sich die Todesfall-Leistung um bis zu 15.000 Euro.



Beschleunigter Antragsprozess



Neben ausgezeichneten Tarifen bietet die EUROPA schlanke, digitale Prozesse. Dank neuer Tools lässt sich die Risikolebensversicherung zudem noch einfacher und schneller abschließen als bisher. Der eGesundheitsCheck und der eGesundheitsDialog vereinfachen nicht nur die Beratung, sie minimieren auch den Aufwand und geben dem Vermittler mehr Sicherheit.



Weitere Informationen gibt es unter www.europa.de. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter www.europa-vertriebspartner.de.

