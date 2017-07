Schnell griffbereit: Conrad Business Supplies ermöglicht mit dem "Take it Easy Werkzeugfinder" von Wera gezielten Zugriff auf Schraubendreher Sie werden schneller zu ständigen Begleitern im Berufsalltag als man denkt: Elf VDE-isolierte Kraftform-Schraubendreher im formstabilen Köcher mit einstellbarer Raumeinteilung

Conrad Business Supplies erweitert mit dem 11-teiligen Schraubendreherset Kraftform 2go 100 von Wera sein umfangreiches Angebot an hochwertigen Werkzeugen.



Das Schraubendreherset enthält jeweils vier Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher sowie drei Torx-Schraubendreher, die nach VDE geprüft sind und dank ihrer isolierten Klingen sicheres Arbeiten bei Spannungen bis 1000 Volt erlauben.



Alle Schraubendreher haben einen mehrkomponentigen Kraftformgriff mit sechskantigem Abrollschutz für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Die Lasertip-Spitze der Schraubendreher verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubkopf und ermöglicht somit ein sicheres Arbeiten. Zugleich wird eine mögliche Beschädigung des Schraubkopfes vermieden.



Angeboten wird das 11-teilige Schraubendreherset im formstabilen und robusten Wera 2go 4 Werkzeugköcher. Das Innere des Werkzeugköchers ist mit einem variablen Klett-Teiler ausgestattet, der eine individuelle Raumaufteilung in bis zu fünf Innenfächer ermöglicht. Der Werkzeugköcher hat die Abmessungen 185mm x 115mm x 240mm und ist mit einem Tragegriff ausgestattet.



„Als wesentliche Besonderheit sind die im Set enthaltenen Schraubendreher an der Griffstirnseite mit einer Farbmarkierung versehen“, erklärt Jürgen Kreiner, Head of Product Group Strategic Brands (Werkzeuge), von Conrad Business Supplies. „Dank der Kennzeichnung lassen sich die richtigen Schraubprofile und Größen schnell, einfach, zielsicher und ohne langes Suchen finden, was Handwerkern und Monteuren kostbare Arbeitszeit und Ärger bei der Suche erspart.“



Weitere Informationen zum Schraubendreherset Kraftform 2go 100 von Wera finden Sie hier oder im Markenshop Conrad Markenshop.

Conrad Electronic SE

Seit 1923 steht das Oberpfälzer Familienunternehmen Conrad europaweit für Elektronik und Technik und agiert derzeit mit 17 eigenen Landesgesellschaften. Mit über 900.000 Artikeln für Businesskunden auf dem Conrad Marketplace conrad.biz, 16 Millionen Business- und Endkunden und jährlich über 14 Millionen Besuchern in den Filialen ist Conrad heute einer der führenden Omnichannel-Anbieter. Durch den neuen Technik Marktplatz der Zukunft conrad.biz erweitert sich das Sortiment ständig und umfasst von kleinsten Elektronikbauteilen und Entwicklungskits, über Messtechnik, Automation, Kabel und Werkzeuge bis hin zu modernster Unterhaltungselektronik sowie Computer- und Kommunikationstechnik eine faszinierende und umfassende Auswahl an Produkten führender Hersteller und starker Marken.



Für Businesskunden ist das Unternehmen neben den Filialen mit dem eigenen Conrad Marketplace conrad.biz, 24-Stunden-Standard-Lieferung, Businesskatalogen, eProcurement-Lösungen, eigenem Außendienst sowie umfassenden PCB- und Produktservices ein starker und innovativer Partner, auf dessen Qualität und Service führende Unternehmen aus allen Branchen vertrauen. Seit Ende 2013 verfügt Conrad zudem über eine vom TÜV Nord nach DIN EN 61340-5-1 zertifizierte ESD-Abwicklung und einen neuen, modernen EPA-Bereich (Electrostatic Protected Area; "ESD-Schutzzone").



Privatkunden haben über conrad.de, B2C-Kataloge und die Filialen Zugriff auf das gesamte Sortiment und die umfassenden Serviceleistungen. Mit durchschnittlich 9 Millionen Visits im Monat gehört conrad.de seit Jahren zu den Top Ten der meistbesuchten Internet-Shops in Deutschland und wurde für seinen Online-Auftritt bereits mehrfach ausgezeichnet.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren