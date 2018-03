Noch mehr Karibik, noch mehr Düsseldorf: Curacao als neues Condor Winterziel und noch mehr Langstrecke ab Düsseldorf

Der Ferienflieger Condor bietet im Winter 2018/19 noch mehr Langstreckenflüge an, darunter auch wieder Flüge ab Düsseldorf sowie ein neues Reiseziel in der Karibik. Ab dem 6. November können Condor Kunden einmal wöchentlich ab Frankfurt zum niederländischen Inselstaat Curacao aufbrechen. Mit insgesamt 17 Karibikzielen bietet die Thomas Cook Group Airlines das umfangreichste Karibikangebot für Reisende aus Europa an.



Curacao ergänzt im Winter 2018/19 die beiden kürzlich bekannt gegebenen neuen Condor Ziele Quito in Ecuador und Kuala Lumpur in Malaysia, die Kunden ab Frankfurt zur Auswahl stehen. Auch Fort-de-France, Martinique wird wieder einmal wöchentlich direkt ab der hessischen Metropole erreichbar sein.



„Wir freuen uns sehr, im kommenden Winter gleich drei neue Urlaubsziele im Flugprogramm zu haben und unseren Kunden so noch mehr Urlaubsmöglichkeiten zu bieten“, so Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Condor Geschäftsführung. „Curacao ist für europäische Touristen besonders reizvoll, da hier ganz bequem mit dem Euro gezahlt werden kann, wie auch bei unserem weiteren Karibikziel Martinique.“



„Deutschland ist ein sehr wichtiger Tourismusmarkt für Curacao, weshalb wir die nonstop Verbindung der Condor von Frankfurt nach Curacao sehr begrüßen", sagte Minister Steven Martina, Minister für Wirtschaftsentwicklung. „Wir freuen uns auf Condor und ihre Passagiere und werden gemeinsam mit unseren Tourismuspartnern den weiteren Erfolg und das Wachstum des europäischen Tourismus in Curacao sicherstellen. Condor, Bon Bini.“



Im Zuge seiner Wachstumsstrategie bietet der Ferienflieger, mit 77 Abflügen, auch im Winter 2018/19 Langstrecke ab Düsseldorf an. Passagiere können ab dem 3. November von dort nach Punta Cana, Dominikanische Republik und Cancun in Mexiko in den Urlaub starten. Auch ab München können Condor Kunden im Winter 2018/19 neben einer Direktverbindung nach Havanna, auf Kuba jeweils zweimal wöchentlich zu diesen Traumdestinationen aufbrechen.



„Es ist toll, dass wir im Winter neben Frankfurt und München nun auch Langstrecke ab Düsseldorf anbieten können“, so Teckentrup. „So können Reisende aus dem Rheinland noch bequemer in den Urlaub starten.“



Mehr Auswahl und Flexibilität ergeben sich für Condor Kunden auch durch eine Erweiterung des Flugangebots ab Frankfurt. Von dort werden die Flüge nach Cancun in Mexiko, Barbados, Kapstadt in Südafrika, Fortaleza und Recife in Brasilien, Mauritius, Mombasa in Kenia, Punta Cana und Santo Domingo in der Dominikanischen Republik und auf die Malediven um jeweils einen zusätzlichen wöchentlichen Flug ergänzt.



Günstige Flüge von Frankfurt nach Curacao sind zu einem Oneway-Komplettpreis ab 349,99 Euro in der Economy Class, ab 499,99 Euro in der Premium Class und ab 999,99 Euro in der Business Class erhältlich. Sie sind ab sofort online unter www.condor.com, im Reisebüro oder telefonisch unter 01806/767767 (0,20€ / Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€ / Anruf) buchbar.

Condor Flugdienst GmbH

