Condor Düsseldorf Offensive - Angebot des Ferienfliegers ab der Rheinmetropole im Sommer 2018 nahezu verdoppelt

Der Ferienflieger Condor hat zusätzliche Strecken in den Sommerflugplan genommen und wächst vor allem in Düsseldorf. Damit haben Kunden der Airline noch mehr Auswahl und sie können flexibler planen. Mehr als eine halbe Million Condor Passagiere werden im Sommer 2018 ab Düsseldorf in ihren Urlaub starten. Mit dem Einsatz von fünf zusätzlichen Flugzeugen ergeben sich zahlreiche neue Verbindungen auf die Balearen, Kanaren, nach Griechenland, Italien, Ägypten und in die Türkei. Erstmalig gibt es vom Ferienflieger auch einen innerdeutschen Flug auf die Nordseeinsel Sylt.



„Wir haben unser Angebot für den Sommer 18 massiv erweitert, um unseren Kunden noch mehr Auswahl zu bieten“, so Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Geschäftsführung von Condor. „Das Wachstum in Düsseldorf ergänzt unser Angebot ideal und macht uns dort zur klaren neuen Nummer Zwei.“



Neu im Programm ab Düsseldorf sind: Sylt, Sitia auf Kreta, Kalamata, Thessaloniki und Zakynthos in Griechenland. Burgas in Bulgarien und Split in Kroatien, Monastir sowie Djerba in Tunesien und ganz neu auch Italien, mit Catania und Lamezia Terme sowie Olbia auf Sardinien. Neu wird im Sommer auch das kanarische Wanderparadies La Palma angebunden.



Viele Flugziele, die im Sommer 2017 bereits aus Düsseldorf bedient wurden, werden diesen Sommer noch öfter angeflogen. So erhöhen sich die Verbindungen auf die Kanarischen Inseln Lanzarote, Fuerteventura und Teneriffa, die Baleareninsel Palma de Mallorca und Funchal auf Madeira. Auch Griechenland wird noch besser erreichbar, mit zusätzlichen Flügen nach Korfu, Chania, Heraklion, Kos, Kavala, Lefkas und Rhodos. Außerdem erweitert der Ferienflieger die Frequenzen nach Varna in Bulgarien, Antalya in der Türkei, Hurghada in Ägypten und Larnaka auf Zypern.



Für den Winter 2018/19 kündigt der Ferienflieger im Zuge seiner Wachstumsstrategie für die Basis am Rhein auch wieder Langstreckenflüge an. Passagiere können ab dem 3. November von hier aus nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik und nach Cancun in Mexiko in den Urlaub starten.



„Die Entscheidung der Condor, ihr Angebot in Düsseldorf deutlich auszubauen, ist eine weitere sehr gute Nachricht für die gesamte Rhein-Ruhr-Region. Mit der Stationierung von insgesamt elf Flugzeugen etabliert sich Condor als zweitgrößte Airline in Düsseldorf. Sie leistet damit vor allem im wichtigen touristischen Segment einen bedeutenden Beitrag, die durch den Marktaustritt der Air Berlin entstandene Lücke innerhalb weniger Monate zu schließen. Das zukünftige Engagement der Condor in Düsseldorf ist dabei sowohl Ausdruck der hohen Nachfrage als auch des wachsenden Mobilitätsbedürfnisses der Menschen. Gleichzeitig sichert die Entscheidung zahlreiche Arbeitsplätze in der Region“, so Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports.



Neue Urlaubsziele bietet Condor auch ab Köln. Wurde im Sommer 2017 nur Palma de Mallorca angesteuert, können Reisende in diesem Sommer ebenfalls Ziele auf den Kanaren, in Griechenland, der Türkei und der portugiesischen Insel Madeira für ihren Sommerurlaub ab Köln wählen. Aber auch das Palma de Mallorca Angebot wird auf zwei tägliche Flüge ausgeweitet. Bislang konnten Passagiere von dort einmal die Woche auf die Baleareninsel abheben. Auch ab Hannover wird die Lieblingsinsel der Deutschen mit einem weiteren täglichen Flug angebunden, wodurch diese dann bis zu dreimal täglich bedient wird. Ab Leipzig erweitert sich hingegen das Angebot nach Antalya in der Türkei um vier weitere auf dann elf wöchentliche Verbindungen.



Die kürzlich bekannt gegebene Vermarktungskooperation zwischen Condor und der österreichischen Fluggesellschaft Laudamotion ermöglicht Reisenden darüber hinaus weitere Flugoptionen. Besuchern der Condor Website stehen somit zusätzlich 56 Verbindungen zu beliebten spanischen Destinationen zur Auswahl. Dabei können Fluggäste die Flüge beider Airlines flexibel kombinieren. So kann beispielsweise ein Condor Hinflug mit einem Laudamotion Rückflug für die Reise gebucht werden.



Sämtliche Condor Ziele für den Sommer 2018 sind auf www.condor.com, telefonisch unter 01806/767767 (0,20€/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf) oder im Reisebüro buchbar. Flüge auf die Kanaren starten bei 99,99 Euro (One-Way in der Economy Class), in die Türkei startet der Ferienflieger ab 79,99 Euro (One-Way in der Economy Class).

Condor Flugdienst GmbH

