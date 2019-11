Pressemitteilung BoxID: 777739 (Condé Nast Verlag GmbH)

VOGUE wird zum Gesamtkunstwerk von Katharina Grosse

Performatives Fotoshooting mit 39 Frauen des Netzwerks "Wir machen das" als Zeichen für neuen Feminismus und mehr Vielfalt in der Gesellschaft

Die Januarausgabe der deutschen VOGUE ist das Ergebnis einer experimentellen Zusammenarbeit mit Künstlerin Katharina Grosse: Gemeinsam mit den Autorinnen Annika Reich, Monika Rinck und 36 Frauen unterschiedlicher Herkunft, Lebenswege und Alters aus dem Berliner Netzwerk „Wir machen das” – darunter Schülerinnen, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Autorinnen, Musikerinnen, Architektinnen – wirft sie einen neuen und eigenen Blick auf Mode, Politik, gesellschaftliche Veränderungen und die Gegenwart und Zukunft von Frauen. Über 100 Seiten zeigen Fotografien aus dem dreitägigen Shooting mit Claudia Knoepfel, Anne Morgenstern und Patricia Schwoerer sowie Texten von Schriftstellerinnen wie Priya Basil und Rabab Haidar. Katharina Grosse ist selbst eine der Protagonistinnen vor der Kamera und verfremdete die Fotos durch künstlerische Interventionen, so auch das Cover, auf dem Claudia Knoepfel die Künstlerin inszenierte.



Christiane Arp, Chefredakteurin von VOGUE Deutschland, über das gemeinsame Projekt: „Was wäre, wenn wir einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen Carte blanche geben würden, diese VOGUE zu gestalten? Das Ergebnis: ein Shooting, das die Inszenierung von Fashion im Sinne von Bekleidung weit übersteigt. Etwas, das alles von uns bisher bei Modeaufnahmen Erlebte in den Schatten stellt. Überbordend lebenslustig, schwerelos tiefgängig, herzergreifend berührend. Imagine: Wir machen das!”



Das VOGUE-Projekt mit Katharina Grosse wird über die digitalen Kanäle des Magazins verlängert und 39 Tage lang täglich um neue Artikel erweitert.



Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage die kompletten Artikel für Ihren Hintergrund zur Verfügung. Mit Verweis auf die Januarausgabe von VOGUE Deutschland dürfen Sie gerne aus diesen zitieren.



Die Januarausgabe von VOGUE unter dem Motto „Katharina Grosse. Imagine: Wir machen das” erscheint am 3. Dezember 2019 mit dem Jahreshoroskop für 2020. Zum EVT-Termin erklärt VOGUE-Chefredakteurin Christiane Arp den Inhalt der Ausgabe exklusiv in einem Video auf dem Instagramkanal von VOGUE Deutschland.



Nachfolgend finden Sie einige Statements der Protagonistinnen aus VOGUE 01/20:







Katharina Grosse, Künstlerin:

„Mir kam sofort der Gedanke, mit vielen Frauen zusammen Bilder aus der Vielfalt heraus zu entwickeln – für ein gemeinsames Handeln, für die Schönheit von Solidarität. [...] Die Dynamik, die der Prozess entwickelte, war überhaupt nicht abzusehen, die Energie der Frauen hat alles gesprengt.”



Annika Reich, Autorin:

„Die drei Tage, in denen wir zusammenkamen, waren ein Experiment: risikoreich und operettenhaft, überbordend und ernsthaft, wild, sanft und einzigartig. Ab und zu auf Messers Schneide, ein Fest, aus der Grenze heraus gefeiert.”



Priya Basil, Autorin:

„Unser Versuch spiegelt im Kleinen, in konzentrierter Form, jene Kämpfe, denen wir im Großen in unserer Gesellschaft gegenüberstehen: Wie gehen wir mit den Verführungen und Verkürzungen des Kapitalismus um, wie können wir das Leben genießen und dabei gerechte, ethische und nachhaltige Entscheidungen treffen, wie bleiben wir anderen gegenüber großzügig?”



Rabab Haidar, Autorin:

„Der Zauber liegt in der Einladung zu einem VOGUE-Shooting an sich. Das ist, als bekäme man einen Oscar, obwohl man gar keine Filmschauspielerin ist.”

