Thomas Müller im GQ-Interview: "Wir sind die Gejagten"

Die Juli-Ausgabe von GQ Gentlemen’s Quarterly erscheint morgen mit einer außergewöhnlichen Fotostrecke der deutschen Nationalmannschaft. Fotokünstler Juergen Teller inszeniert „Die Mannschaft“ auf 42 Seiten so nah und so persönlich wie nie zuvor. Im Interview spricht Thomas Müller über die anstehende WM in Russland (14. Juni - 15. Juli), den FC Bayern München und über die Diskussion, eine neue Liga in Europa einzuführen.



„Wir wollen die erste deutsche Mannschaft sein, die es schafft den Titel zu verteidigen.“

Bei der WM in Russland jagt Thomas Müller nach dem ewigen Torrekord und dem zweiten WM-Titel in Folge. „Wir stehen im Fokus, die anderen Mannschaften schauen auf uns. Wir sind die Gejagten – bei der Qualität die wir im Kader haben. (…) Wir haben eine sehr gute Mischung, ein sehr ausgewogenes Team und sind nicht von einem Spieler abhängig. Dieses Ziel, den Titel zu verteidigen, ist natürlich ein ganz besonderes – weil das eine deutsche Mannschaft noch nie geschafft hat.“ Was in ihm vorgeht, wenn er vor einem WM-Spiel die Nationalhymne hört? „Die Nationalhymne gibt mir noch einmal den Anstoß, dass es gleich um etwas sehr Wichtiges geht.“ Mitsingen gehört für Müller dazu: „So habe ich früher unsere Nationalspieler im Fernsehen gesehen. Ich bin quasi mit der Hymne aufgewachsen und habe sie als Kind gelernt. Ich bin also textsicher und singe generell sehr gern – zwar nicht so gut, aber dass ich mitsinge, ist für mich selbstverständlich.“



„Die Spieler von Bayern München sind nicht dafür zuständig, für Spannung zu sorgen.“

Thomas Müller ist für seinen großen Ehrgeiz bekannt. In GQ erzählt er, wie sich der Erfolgsdruck auf sein Privatleben auswirkt: „Ich kann kein ausschweifendes Privatleben führen, wo ich dann zu viel Energie verliere. Das Leben als Fußballprofi ist sehr unruhig. Du bist permanent durch die Medien mit wechselnden Fragen und Stimmungen konfrontiert. Da ist es ganz wichtig für mich, dass ich zu Hause abschalten kann.“ In dieser Saison gewann Thomas Müller mit dem FC Bayern München zum sechsten Mal in Folge die Meisterschaft. Auf die Frage, ob das ein ernsthaftes Problem für die Liga sei, antwortet er: „Wir, die Spieler von Bayern München, sind nicht dafür zuständig, für Spannung zu sorgen – sondern unsere Spiele zu gewinnen. Es wäre eine heuchlerische Diskussion, wenn sich Bayern München mehr Spannung wünschen würde.“ Das Einführen einer neuen Liga mit Europas Top-Mannschaften ist für den 28-Jährigen eine Überlegung wert: „Ich bin da zweigeteilt, denn ich bin irgendwo auch Traditionalist. Ich bin mit der Bundesliga aufgewachsen und fände es einerseits natürlich schrecklich, wenn es die Bundesliga in dieser Form nicht mehr geben würde! Und Bayern München als Deutschlands bester Verein nicht mehr dort spielen würde. Andererseits wäre diese Liga mit den besten Mannschaften Europas natürlich höchst spektakulär – auch für die Zuschauer. Es würde jede Woche Topspiele geben – und es wäre, was die Attraktivität betrifft, hochinteressant. Ich bin keiner, der vor entscheidenden Veränderungen die Augen verschließt. Denn was den Sport attraktiver macht, ist immer zu prüfen.“



Das vollständige Interview mit Thomas Müller und das Shooting mit der deutschen Nationalmannschaft finden Sie in der Juli-Ausgabe des Stil-Magazins GQ, die morgen erscheint.

