Eddie Redmayne im GQ-Interview

05.12.18

Für die morgen erscheinende Januar-Ausgabe hat das Stil-Magazin GQ Gentlemen’s Quarterly Schauspieler Eddie Redmayne zum Interview in London getroffen. Aktuell ist er in der J.K. Rowling-Verfilmung „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ als Zauberer Newt Scamander im Kino zu sehen. Spätestens seit seiner Hauptrolle der Transgender-Frau Lili Elbe in „The Danish Girl“ hat der Brite sich als feste Schauspiel-Größe etabliert. Mit GQ blickt er auf diese kontroverse Rolle zurück und spricht über Geschlechterrollen und Authentizität.



„Was maskulin und feminin ist, liegt heute in einem weit größeren Spektrum“

Eddie Redmaynes Darstellung in „The Danish Girl“ war umstritten, weil die Rolle nicht mit einer Transgender-Frau besetzt wurde. Heute, glaubt er, wäre das anders: „Der Film kam 2015 in die Kinos. Seitdem hat die Geschlechterdebatte so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass man heute wahrscheinlich wirklich den Film so planen würde, die Rolle der Lili Elbe mit einer Trans-Schauspielerin zu besetzen.“ Redmayne hat dazugelernt: „Ich hoffe, dass Filme Diskussionen nach sich ziehen. (…) Ich habe mit vielen filmschaffenden Trans-Frauen und -Männern gesprochen und viel darüber gelernt, wie schwer sie es haben, vor oder hinter der Kamera Arbeit zu finden.“ Er sieht jedoch auch eine Veränderung: „Es gibt in dieser Hinsicht weniger Ignoranz in der Branche. Das ist eine Entwicklung, die mir gefällt.“ Nicht nur in Bezug auf seine Rolle als Trans-Frau erlebt Eddie Redmayne einen Wandel der Geschlechterrollen: „In den letzten 20 Jahren sind Geschlechterrollen stärker hinterfragt worden, als sie es in Hunderten von Jahren zuvor jemals wurden. Was maskulin und feminin ist oder auch was ein richtiger Mann ist, liegt heute in einem weit größeren Spektrum.“ Er stellt fest: „Anstatt einer Geschlechterrolle zu entsprechen, sollte man einfach nur sich selbst entsprechen und dabei glaubwürdig sein.“



„Ich kann an öffentlichen Diskussionen teilnehmen. Ich möchte es aber nicht automatisch müssen.“

Gerade in einer Zeit der schnellen Veränderungen ist es dem Ehemann und Vater zweier Kinder wichtig, sich am gesellschaftlichen Dialog zu beteiligen: „Ich bin davon überzeugt, dass man gemeinsam immer mehr erreicht, als wenn man sich voneinander abschottet. Es geht um Gespräch und Verständnis füreinander. Mit Verständnis meine ich nicht, dass wir Schlagzeilen verstehen. Wir müssen die ganze Geschichte verstehen.“ Dennoch ist es für ihn keine Selbstverständlichkeit, als Schauspieler in die politische Pflicht genommen zu werden: „Dabei wird (…) vergessen, wie viele Menschen es überhaupt nicht interessiert, was ein bestimmter Schauspieler sagt, und dass dieser Schauspieler herzlich wenig Möglichkeiten hat, einen dieser Menschen umzustimmen. Und, mal ehrlich, ich kann an öffentlichen Diskussionen teilnehmen. Ich möchte es aber nicht automatisch müssen.“



