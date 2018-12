Stellungnahme zum Hotelprojekt in der Schillerstraße 3/3a

17.12.18

Am Freitag, den 14.12.2018 hat der Münchner Projektentwickler CONCRETE Capital in einem Pressegespräch über den Stand der Planungen für den Neubau eines Motel One in der Schillerstraße informiert und seine Vision für die Entwicklung des Standorts am Münchner Hauptbahnhof vorgestellt. Das von OSA Architekten entworfene Hotelprojekt wurde in den vergangenen Wochen insbesondere aufgrund der Furcht ansässiger Hoteliers vor Konkurrenz und unter dem Eindruck des angespannten Münchner Wohnungsmarktes in Politik und Medien kritisch begleitet. Hingegen kam aus dem Münchner Planungsreferat starke Rückendeckung: Die Fachleute im Referat sehen im Umfeld des Bahnhofsplatz kein Potential für Wohnraum.



Das Planungsreferat favorisiert für das Areal weiterhin Gewerbenutzungen: In der Antwort auf eine Stadtratsanfrage hat Stadtbaurätin Prof. Dr (I) Elisabeth Merk am 4.12.2018 erklärt: "Im Rahmen der Bekanntgabe der Ergebnisse der Konzeptstudie „Maßnahmenkonzept zur Stärkung des Wohnens im Südlichen Bahnhofsviertel“ wurde bereits deutlich, dass das Geviert, in welchem die Gebäude Schillerstraße 3 und 3a liegen, kein (ausreichendes) Potenzial zur Verbesserung der Wohnungssituation hat."

(Link zur Rathausumschau)



Mit detaillierten Hintergrundinformationen erläuterten Hubert Haupt, Beirat der CONCRETE Capital, und Peter Fritsche, Geschäftsführer der CONCRETE Capital, weshalb man die Nähe zum Bahnhofsvorplatz trotz der Hoteldichte als sehr attraktiven Hotelstandort betrachte. Abgesehen davon, dass eine reine Wohnnutzung aus Gründen des Baurechts in dem dort gültigen Kerngebiet nicht möglich sei. Hinsichtlich des dringenden Bedarfs an Wohnraum in München erinnerte Haupt an andere Projekte seines Unternehmens und an die mehr als 100 Mietwohnungen, die aktuell von CONCRETE Capital mit dem Perlach PLAZA entwickelt werden.



Vermutungen der Presse, dass ein in der direkten Nachbarschaft geplantes Motel One in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung in der Schillerstraße stehen könne, wies Hubert Haupt zurück. "Hier gibt es keine gemeinsamen Pläne", stellte Haupt klar. Beide Häuser seien völlig autark geplant. Er habe von den Plänen in der Bayerstraße selbst erst vor kurzem erfahren.



Informationen zum Projekt Schillerstraße 3/3a finden Sie auf der Website von CONCRETE Captial.





Einigung mit allen privaten Mietern



In den Medien wurde die Zahl von 35 “Apartments” genannt. Der Großteil der Appartements wurde jedoch gewerblich genutzt und zum Beispiel über Airbnb vermietet. Lediglich ein Bruchteil der Appartements (ca. 15 Stück) wurden tatsächlich im Sinne einer dauerhaften Haushaltsführung genutzt.



Allen privaten Mietern wurden Ersatzwohnraum angeboten. Es wurde von CONCRETE Capital eigens ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort beauftragt, der als “Kümmerer” die Aufgabe hatte, bei der Suche nach passendem Ersatzwohnraum auf die individuellen Bedürfnisse der Mieter einzugehen und bei Umzugsfragen jederzeit ansprechbar zu sein. Sechs dieser Privatpersonen haben Ersatzwohnraum angenommen. Neun Mieter haben sich, aus freien Stücken, anstatt für den von CONCRETE Capital angebotenen Ersatzwohnraum für Abfindungen entschieden und selbst Ersatzwohnraum angemietet.



Es sei mit allen privaten Mietern eine einvernehmliche Einigung erzielt worden, betonte Hubert Haupt. Die Preise der Ersatzwohnungen lagen auf dem gleichen Niveau wie die bisherigen Wohnungen, hatten aber einen deutlich höheren Standard. Auch bei den gewerblichen Mietern wurde mit allen Firmen eine Einigung erzielt – bis auf eine Ausnahme: Hinter der Ausnahme verbirgt sich der Nachbar des Bauprojekts, der als Betreiber des Hotels Schiller 5 keinem Lösungsangebot zugestimmt hat, um das Bauprojekt – nach eigenen Angaben – so lange wie möglich aufzuhalten.



Gutachten: Gebäude kann nicht erhalten werden



Es ist zu beachten, dass das Bestandsgebäude in der Schillerstraße in einem sehr schlechten baulichen Zustand ist. Das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen äußerte Bedenken zu Statik und Tragwerk des Bestands. Das Gebäude kann nicht erhalten werden.



Nur vier Einheiten im Dachgeschoss des Bestands sind laut Baugenehmigung als “Wohnungen” genehmigt. 31 Einheiten sind als “Appartements” genehmigt, nicht als “Wohnungen”. Diese 31 Apartments wurden über eine professionelle zum Großteil an Bedienstete arabischer Medizintouristen vermietet.



Vorsorglich wurde ein Zweckentfremdungsantrag beim Amt für Wohnen für alle 35 Einheiten (ca. 1.150 m²) beantragt, da CONCRETE Capital mit einem aktuellen Bauprojekt im Stadtgebiet weit mehr als den vorgeschriebenen Ersatzwohnraum realisiert.



Der Ersatzwohnraum wird am Hanns-Seidel-Platz erstellt. Die dort neue errichtete Fläche beträgt knapp 8.000 m². Die Abstimmung mit dem Amt für Wohnen und Migration begann bereits Anfang 2018. Wir rechnen in Kürze mit der finalen Genehmigung. Dieser Ersatzwohnraum ist jedoch nicht mit dem angebotenen Ersatzwohnungen zu verwechseln, die den Mietern selbstverständlich ab sofort zusätzlich angeboten wurden.



Planungsreferat signalisiert Zustimmung



Die Planungen sind mit der LBK abgestimmt. Der erste Bauantrag wurde mit Hinweis auf eine andere Lösung für den Anlieferverkehr überarbeitet. Der zweite Bauantrag wurde im Oktober 2018 eingereicht. Von Seiten des Planungsreferats hat CONCRETE Capital klare Signale der Genehmigungsfähigkeit. Auch gegenüber dem Stadtrat gab das Planungsreferat weitgehend grünes Licht: "Das Neubauvorhaben in der Schillerstraße 3 und 3a ist entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans (...) grundsätzlich zulässig." Das Baurecht richtet sich nach dem Bebauungsplan im Hinblick auf die Nutzungsart „MK“. Der Neubau fügt sich im Hinblick auf Nutzungsart und Maß der baulichen Nutzung vollständig in die Nachbarschaft ein. Man rechnet mit einer Baugenehmigung im Frühjahr 2019.





Größe





ca. 10.000

Rund 280 Zimmer

300 m² Gastronomie

Investitionsvolumen ca. 90 Mio. €

Geplanter Baubeginn: 2019





Lage





Schillerstraße 3

direkt gegenüber des Hauptbahnhof Münchens

direkte Sichtbeziehung zum Hauptbahnhof

Geplante Modernisierung des Bahnhofs und vieler Ge­bäude in der unmittelbaren Nachbarschaft werden den Standort weiter aufwerten





Architektur





Planung obliegt dem renommierten Münchner Architekturbüro OSA

Hochwertige Fassade mit Naturstein

Hauseigene Tiefgarage

bis zu 7 Obergeschosse mit Ausrichtung Schillerstraße

4-5 Geschosse ausgerichtet zum Innenhof



(lifePR) (