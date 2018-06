Mallorca für Insider

Mallorca überrascht: Auch in diesem Jahr erfreut sich die Baleareninsel wieder großer Beliebtheit, denn auch wer zum wiederholten Male dort ist, entdeckt immer wieder neue Ecken. Das Online-Reiseportal weg.de präsentiert kleine Fischerorte, Strände und Hoteloasen, die abseits der belebten Touristenpfade Ruhe und etwas Besonderes bieten.



Gebirgszug Serra Tramuntana:



Authentisches Mallorca: Die Bergkette Serra Tramuntana zieht sich vom Westen bis in den Nordwesten von Mallorca. Inmitten der Ausläufer des mallorquinischen Gebirgszuges Serra Tramuntana liegt das Dörfchen Banyalfubar. Schon die Fahrt dorthin ist spektakulär, denn die Fahrbahnkurven schlängeln sich zwischen Bergen und Felsformationen entlang. Das 600-Seelen-Dorf liegt auf einem Plateau direkt am Meer und begeistert durch seine landschaftliche Vielfalt und die vielen Restaurants, Cafés, Tapas-Bars und Shopping-Möglichkeiten.



Direkt bei Banyalfubar liegt der Kiesstrand Cala Banyalfubar, der für seine hohen Wellen bekannt und ideal für Taucher und Schnorchler ist. Von Banyalfubar lässt sich ebenfalls der Strand Port d'es Canonge gut erreichen. Die Strecke ist besonders bei Wanderern beliebt, da sie direkt an der Küste entlang in das Fischerdorf führt.



Strände Cala Torta und Cales de Betlem:



Die Cala Torta liegt im Norden Mallorcas und ist ein kleiner nicht allzu überlaufener Strand, der direkt mit dem Auto erreichbar ist. Sportlich Aktive können den Strand auch über eine Klippenwanderung von Cala Mesquida aus erreichen. Der Strand liegt in einer Bucht und ist von einer grünen hügeligen Landschaft umgeben. Die kleine Bar direkt am Strand bietet Snacks und Getränke.



Cales de Betlem besteht aus mehreren kleinen Buchten und Stränden, die an der Küste des Dorfes Betlem, etwa fünf Kilometer von Colonia de Sant Pere entfernt, liegt. Die Buchten von Betlem sind wenig frequentiert und ruhig. Landschaftlich lohnenswert ist eine Wanderung von diesen Stränden an der ganzen Küste entlang bis zum Dolmen S'Aigua Dolça.



Naturschutzgebiet Castell Punta de n’Amer:



Castell Punta de n’Amer ist eine Halbinsel von rund 200 Hektar Fläche. Im Süden grenzt sie an Sa Coma und im Norden an den Küstenstreifen von Cala Millor. Das Naturschutzgebiet eignet sich hervorragend, um dem Trubel an den belebten Stränden zu entkommen und ist bei Einwohnern als Rückzugsgebiet besonders beliebt. Auf der höchsten Stelle der Halbinsel befindet sich ein quadratischer Wehrturm, von dem die Besucher eine tolle Aussicht auf das Naturschutzgebiet haben.



Restaurant La Boveda:



Das Restaurant liegt in der Nähe des alten Fischmarktes von Palma de Mallorca in der direkten Umgebung des Doms sowie vieler alter und enger Gassen. Das Interieur mit Steinboden und Weinfässern, die als Tische dienen, erinnert dabei an einen Weinkeller. Der gewölbte Raum des Restaurants bietet das perfekte Ambiente und Akustik für Live-Musik. Die baskisch-spanische Küche des Restaurants setzt auf typische spanische Tapas wie Knoblauchgarnelen, verschiedene Wurstsorten und auf ein ausgesuchtes Weinsortiment. Wer in seinem Urlaub unter Einheimischen speisen möchte, ist hier gut aufgehoben.



Neueröffnung 2018: Can Bordoy Grand House & Garden



Die Puro Group eröffnet in diesem Winter ein neues Fünf-Sterne-Superior-Hotel im Stadtviertel La Lonja in Palma. Das Herzstück des Hotels wird mit 750 Quadratmetern und über 70 Pflanzenarten der hoteleigene und gleichzeitig größte private Garten der Altstadt sein. Das historische Gebäude mit 24 Zimmern und Suiten wurde aufwendig restauriert und vereint antike Fresken und Holzbalken mit modernem Design. Das Restaurant setzt auf saisonale Bio-Küche, die die Gäste auf der überdachten Terrasse genießen können. Wer Entspannung sucht, der kann sich nach einem ausgiebigen Sightseeing-Tag zukünftig im Puro Spa mit nachhaltigen SeaSkin-Produkten verwöhnen lassen.



Adults Only: Allsun Hotel Amàrac



Das Vier-Sterne-Designhotel Allsun Hotel Amàrac liegt direkt in Cala Millor an der Ostküste Mallorcas. Das moderne Hotel besticht vor allem durch seine moderne Architektur und der hellen und noblen Atmosphäre. Bei direkter Strandlage haben die Gäste einen Ausblick auf den Sandstrand und das Meer. Auf der großzügigen Dachterrasse tanken die Erwachsenen Sonne, genießen einen Cocktail mit Blick aufs Meer oder nehmen an den Chill-out-Stunden mit Musik und Unterhaltung teil.



Familienhotel mit Piratenschiff: Zafiro Bahía



Familienfreundlicher geht es nicht: Das Zafiro Bahía bietet Familien einen Rundum-sorglos-Urlaub. Direkt in der Bucht von Alcúdia gelegen, genießen die Gäste eine atemberaubende Aussicht auf die Nordküste der Insel. Durch Studios und Apartments kann der Urlaub für alle Selbstversorger flexibel gestaltet werden. Besonders der Pool mit seinem Piratenschiff mit Rutschen ist ein echtes Highlight für die Kleinen. Zudem bieten die Minigolf-Anlage, Wander- und Radausflüge und verschiedene Spiele, Wettbewerbe und Sportveranstaltungen viel Abwechslung. Nach einem ereignisreichen Nachmittag kann auf den Himmelbett-Liegen im Außenbereich am Pool entspannt werden.



Weitere nützliche Tipps zur beliebten Baleareninsel finden Interessierte im Mallorca Reiseführer von weg.de.

