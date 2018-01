Ökologisch Gärtnern mit COMPO

Ein nachhaltiger Lebensstil wird uns immer wichtiger. Ob beim Einkaufen, bei der Reiseplanung oder im eigenen Garten: Wir möchten mit der Natur im Einklang leben und den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten. Immer mehr Hobbygärtner bauen deshalb ihr eigenes Obst und Gemüse an. Compo bietet ein breites Sortiment an Bio-Produkten, die für den ökologischen Landbau geeignet sind. Drei davon möchten wir Ihnen heute vorstellen:



Drei Schichten zum Erfolg



Hochbeete sind eine rückenschonende Alternative zum Flachbeet und liegen voll im Trend. Sie liefern reiche Erträge und schützen außerdem vor Schnecken und lästigem Unkraut. Compo legt mit seinem dreischichtigen Bio Hochbeet-System den Grundstein für eine gute Ernte: Die Basis bilden die Compo Bio Holzschnitzel, gefolgt von einer zweiten Lage aus Compo Bio Gärtner-Kompost, der die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt. Getoppt wird das Ganze von einer dritten Schicht, der torffreien Compo Bio Hochbeet- und Gewächshauserde. Damit haben Salat, Tomaten, Karotten & Co. optimale Wachstumsbedingungen.



Hürdenlauf für Schnecken



Wer lieber auf dem Boden bleibt und seine Pflanzen trotzdem wirksam vor Schneckenfraß schützen möchte, dem bietet die Compo Bio Schnecken­barriere eine natürliche Lösung aus 100 % Muschelkalk. Das feine Granulat aus Muschelbruch wird einfach um die Gewächse gestreut und bildet so eine physikalische und witterungsbeständige Hürde, die die Schnecken nicht überwinden können. Für Igel und Haustiere ist der helle, kreisförmige Schutzwall unbedenklich.



Für einen vitalen Rasen



Barfuß über einen schönen Rasen laufen gehört zum Sommer-Feeling auf jeden Fall dazu! Mit dem neuen Compo Bio Rasensamen finden Gartenfreunde einen wirksamen und ökologisch zertifizierten Helfer auf dem Weg zu einer gesunden und belastbaren Grünfläche. Das Saatgut sorgt für eine sichere und schnelle Keimung sowie ein kräftiges Wurzel­wachstum. Dank wasser­genügsamer Sorten schont es Ressourcen und sorgt auf natürliche Weise für einen leuchtend grünen Rasen.



Ausführliche Presseinformationen sowie Anwendungsbilder finden Sie unter



www.blies-pr.de/presseservice/compo

