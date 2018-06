Effektive Nährstoffformulierungen für WM-Rasen

Das Fußball-Event des Jahres steht unmittelbar bevor. Die Weltmeisterschaft startet mit dem Eröffnungsspiel am 14.06. in Moskau.

Aufgrund der besonderen Bedingungen in Russland wird auf einem sogenannten Hybridrasen gespielt. Ein geringer Anteil besteht hierbei aus eingetaffteten Kunststofffasern ergänzt durch Naturgräser, in der Regel Lolium perenne. Durch die künstliche Armierung wird die Stabilität und Belastungstoleranz auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen und die Ebenerdigkeit optimiert.

Effektive Nährstoffformulierungen sind bei diesen Systemen besonders gefragt. Alle 12 WM-Stadien vertrauen daher auf COMPO EXPERT-Dünger.

COMPO EXPERT ist bereits seit 2016 regelmäßig mit speziellen Seminaren und Vorträgen in die Vorbereitung der Greenkeeper für die WM 2018 involviert. Die letzte Veranstaltung fand noch im März 2018 in Moskau statt.

COMPO EXPERT GmbH

COMPO EXPERT GmbH mit Sitz in Münster/Westfalen ist ein international aufgestelltes Unternehmen mit Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien und Südafrika. Produziert und vertrieben werden Spezialdünger und Biostimulantien für alle Bereiche der Pflanzenproduktion.



COMPO EXPERT führt ein umfangreiches Sortiment qualitativ hochwertiger und innovativer Spezialdüngemittel für Zierpflanzenbau, Baumschulen, Öffentliches Grün, Golf- und Sportrasenflächen, Obst- und Weinbau sowie für die Landwirtschaft und den Gemüsebau.



Zum Produktsortiment zählen innovative Langzeitdünger, Spezial-Mineraldünger, umhüllte Düngemittel, Nährsalze, Flüssigdünger, Spurennährstoffe und Bodenverbesserungsmittel. Mit diesem Sortiment nimmt COMPO EXPERT eine führende Marktposition in Europa ein.



Weltweit beschäftigt das Unternehmen derzeit rund 600 Mitarbeiter.



COMPO EXPERT ist ein Portfolio-Unternehmen der XIO Group, einer globalen alternativen Anlage- und Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in London. Die XIO Group wird geleitet von den vier Gründern Athene Li, Joseph Pacini, Murphy Qiao und Carsten Geyer.



