COMPO EXPERT ist nun Mitglied der Grupa Azoty

04.12.18

Am 26. November 2018 haben XIO und GRUPA AZOTY den Verkaufsprozess beendet - COMPO EXPERT ist nun ein stolzes Mitglied der GRUPA AZOTY-Familie. GRUPA AZOTY ist das größte Chemieunternehmen in Polen und der zweitgrößte Hersteller von Stickstoff- und Mehrnährstoffdüngern in der Europäischen Union.



Wojciech Wardacki, der Vorstandsvorsitzende von GRUPA AZOTY: „Die Übernahme von COMPO EXPERT passt perfekt zu unserer Strategie, unsere Position unter den führenden Unternehmen für landwirtschaftliche Anwendungen mit hohem Kundennutzen zu stärken.“ Darüber hinaus erklärt er: „Das gesamte COMPO EXPERT-Team spielt eine wichtige Rolle bei der gemeinsamen Weiterentwicklung, zu der alle Fachleute in den jeweiligen Funktionen und Regionen gehören.“



Thomas H. Ahrens, CEO von COMPO EXPERT, erklärte: „GRUPA AZOTY passt perfekt zu uns. Unsere landwirtschaftlichen Lösungen können als Ergänzung zu ihrem Produktportfolio angesehen werden. Das Angebot von COMPO EXPERT beginnt dort, wo das von GRUPA AZOTY endet. Wir sind zuversichtlich, dass wir unter dem Dach der GRUPA AZOTY unseren erfolgreichen Wachstumskurs beschleunigen werden.“ Hans Nehlsen, CFO von COMPO EXPERT, sagte: „Wir freuen uns sehr darauf, unser Geschäft mit einem langfristig orientierten und finanziell gesunden strategischen Investor weiterzuentwickeln.“



Über Grupa Azoty

Die Grupa Azoty ist mit fast 15.000 Mitarbeitern das größte Chemieunternehmen in Polen und der zweitgrößte Hersteller von Stickstoff- und Mehrnährstoffdüngemitteln in der Europäischen Union. Das diversifizierte Produktportfolio der Grupa Azoty besteht aus Agrardüngemitteln, Chemikalien und Kunststoffen. Bei den hergestellten Düngemitteln handelt es sich um Basisdünger, die mit einem oder zwei Nährstoffen ausgestattet und für den Agrarsektor vorgesehen sind. In Zukunft will sich die Grupa Azoty auf die Erweiterung der Wertschöpfungskette hin zu spezialisierten Produkten konzentrieren, die auf die jeweiligen Kulturen und Kunden zugeschnitten sind. Weitere Informationen unter www.grupaazoty.com.

