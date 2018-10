Commerzbank begibt ersten eigenen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro

16.10.18

- Bekenntnis zum Klimaschutz - Nachhaltigkeitsstrategie der Bank untermauert

- Inga Johal: „Mit unserem ersten eigenen Green Bond setzen wir ein wichtiges Zeichen für die steigende Bedeutung dieser Anlageklasse.“

- Anleihe dient der Refinanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten



Die Commerzbank hat heute ihren ersten eigenen Green Bond am Kapitalmarkt begeben. Das Emissionsvolumen lag bei 500 Mio. Euro. Mit dem Erlös refinanziert die Bank Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. „Mit unserem ersten eigenen Green Bond setzen wir ein wichtiges Zeichen für die steigende Bedeutung dieser Anlageklasse. Zudem vergrößern und diversifizieren wir unsere Investorenbasis weiter“, sagte Inga Johal, Bereichsvorstand Group Treasury der Commerzbank. „Zugleich legen wir ein starkes Bekenntnis zum Klimaschutz ab und untermauern die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank.“



Die Emission der nicht bevorrechtigten Anleihe (Non-Preferred Senior Bond) stieß auf großes Interesse von Investoren. Das allokierbare Orderbuch hatte ein Volumen von über 1,1 Mrd. Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon liegt bei 1,25 % pro Jahr. Die Second Party Opinion erhält die Commerzbank von der renommierten Nachhaltigkeits-Ratingagentur Sustainalytics. Sie bestätigt, dass die Anleihe die Anforderungen der aktuellen Green Bond Principles erfüllt.



Die Commerzbank verfügt auf dem Markt für Green Bonds bereits über umfangreiche Erfahrung. „Wir unterstützen unsere Firmenkunden seit Jahren erfolgreich bei der Vorbereitung von nachhaltigen Anleihen sowie ihrer Platzierung im internationalen Kapitalmarkt. Allein in diesem Jahr haben wir bereits die Emission von 17 Green- und Social-Bond-Transaktionen federführend begleitet“, erläuterte Roman Schmidt, Bereichsvorstand Corporate Finance. Mit ihrer ersten Eigenemission baut die Bank ihre Expertise in dieser dynamisch wachsenden Anlageklasse aus.



Die Anleihe wurde auf Basis der Green Bond Principles entwickelt. Dieser Marktstandard schafft für Anleger hohe Transparenz über den konkreten Mitteleinsatz. So hat die Commerzbank dem Bond Kredite für Onshore- und Offshore-Windprojekte und Solarprojekte in Deutschland, weiteren europäischen Ländern sowie Nord- und Südamerika zugeordnet.



Die Commerzbank bekennt sich zu dem 2015 in Paris bei der UN-Weltklimakonferenz beschlossenen Ziel, die globale Erwärmung auf weniger als 2 Grad Celsius gegenüber dem Beginn der Industrialisierung zu begrenzen. Die damit verbundene Energiewende und CO2-Reduktion erfordern neue Technologien und Produkte, die mit hohen Investitionen verbunden sind. Mit einem Portfolio von rund 5,2 Mrd. Euro per Dezember 2017 gehört die Commerzbank in Deutschland zu den größten Finanzierern im Bereich erneuerbare Energien.



