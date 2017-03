comma Summer Kampagne 2017

L.A. Es ist noch früh, doch die Sonne scheint bereits vom klaren kalifornischen Himmel und belegt die Stadt mit diesem magischen Glitzern, das einem das Gefühl gibt, alle Träume können sich verwirklichen. In dieser inspirierenden Atmosphäre steht das internationale Topmodel Julia Stegner auf der Veranda einer 60er Jahre Villa in den Hollywood Hills, stellt sich gekonnt in Pose und folgt den Anweisungen von Starfotograf und Ehemann Benny Horne.



Natürlichkeit, Professionalität und einen unverkennbaren Stil sind nur drei Gründe, warum Topmodel Julia Stegner zum internationalen Modelabel comma passt wie keine andere. Auch Julia Stegner sieht das so. Seit der Geburt ihrer kleinen Tochter nimmt die Wahl-New Yorkerin nur noch sehr ausgewählte Modeljobs an - für comma machte sie allerdings sehr gerne eine Ausnahme. Zusammen mit Starfotograf und Ehemann Benny Horne shootete Julia die Keylooks der Sommer Kollektion 2017 von comma an den schönsten Plätzen der Millionenmetropole.



Mit Ihrer natürlichen und stilsicheren Art verkörpert das aktuelle Kampagnen-Gesicht genau den Style für den die Sommer Kollektion 2017 von comma steht: minimal is beautiful. Geradlinige Schnitte haben durch ausdruckstarke Farben wie Frozen Papaya, Strawberry und Flower Prints große Wirkung. Style Details wie Shiny-Oberflächen, Tasseln oder Cut-Outs sorgen für das gewisse Etwas. Fließende Chiffons, Multi-Color-Streifen, glamouröse Ethno-Einflüsse, Maxi-Kleider und Palazzo-Hosen avancieren zu Must-Haves der Saison.



Die Kampagne von comma casual identity wurde mit den beiden niederländische Topmodels Julia Jamin und Rianne Haspels auf den Straßen von L.A. umgesetzt.



In mitten von Palmen und urban Szenecafés verkörpern die entspannten Styles die unvergleichlichen Summer Vibes der Stadt. Ethnos-Muster und Sandtöne treffen bei den Happy-Looks auf Denim-Styles und Jersey. Statement-Details, Cut-Outs und Off-shoulder-Bluse verleihen den casual Looks den besonderen Touch. Tropical-Prints und Stripes versprühen reines Sunshine-Feeling!



Die Kampagne ist ab April 2017 am POS, in Anzeigen, online unter www.comma-store.de, und im Kundenmagazin Styleguide zu sehen.





