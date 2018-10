FireAngel Gasmelder NG-9B-INT gewinnt GIT Sicherheits Award 2019

03.10.18

Die Leser der Wiley Print- und Online-Publikationen haben den ersten batteriebetriebenen Gasmelder NG-9B-INT in der Kategorie Brandschutz auf den ersten Platz gebracht. Zuvor hatte eine Fachjury den Gasmelder in die Finalrunde gewählt. Der Rest lag in den Händen bzw. der Stimme der Leser. Ihr Votum für den FireAngel Gasmelder brachte den Sieg.



Am Nachmittag des ersten Messetages der Security in Essen nahmen Maik Hövelmann, EPS Vertriebs GmbH und Karolina Hartmann, Marketing Manager FireAngel die Trophäe aus den Händen von Steffen Ebert und Dr. Heiko Baumgartner entgegen. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, weil sie bestätigt, dass die Idee einen batteriebetriebenen Gasmelder zu entwickeln, damit er so flexibel und einfach wie möglich in allen Räumen installiert werden kann, richtig war“, erklärte Hartmann ihre Freude. Und ergänzt: „Gemeinsam mit unserem Generalimporteur, der EPS Vertriebs GmbH haben wir es uns zur Aufgabe gemacht bei allem was wir tun, die Sicherheit der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.“ Auch Maik Hövelmann, der erst vor kurzem in das Unternehmen seines Vaters eingestiegen ist, war sichtlich zufrieden. „Wir danken allen, die für uns gestimmt haben und verpflichten uns dazu auch in Zukunft, innovative Sicherheitslösungen für private und gewerbliche Räume zu entwickeln und anzubieten.“



Seit Januar 2018 ist der neue Gasmelder für Stadt- und Erdgas über den Fachhandel zu beziehen. Der NG-9B-INT erfasst über einen Halbleiter-Sensor kontinuierlich brennbares Gas und reagiert bei Konzentrationen außerhalb der definierten Schwellen mit einem akustischen Warnsignal. Als Energieträger dienen die beiden mitgelieferten Lithium-Batterien. Aus diesem Grund entfällt die Notwendigkeit einer AC-Stromquelle, was eine schnelle und einfache Installation ermöglicht. Damit kann der Gasmelder auch in älteren Gebäuden oder bei Veränderung der Raumnutzung ganz schnell nachgerüstet werden.



Der internationale GIT Sicherheits Award, kurz GSA, wird alljährlich von der Fachzeitschrift GIT Sicherheit der Wiley-Medien in Zusammenarbeit mit den Online-Plattformen PRO-4-PRO.com, GIT-SECURITY.com und GIT-SICHERHEIT.de veranstaltet. Eine unabhängige Fachjury trifft dabei eine Vorauswahl und kürt die Finalisten. Im letzten Schritt wählen die Leser online drei Sieger in 5 verschiedenen Produktkategorien: Kategorie A – Sichere Automatisierung, Kategorie B – Brandschutz, Ex- und Arbeitsschutz, Kategorie C – CCTV, Videosicherheit, Kategorie D – Zutritt, Einbruch-, Perimeterschutz und Kategorie E – Sicherheitsmanagement und Sicherheitslösungen.

