Willkommen in Colorado

Der US-Bundesstaat Colorado hat eine neue Broschüre für Touristen herausgegeben, die ab sofort kostenlos beim Fremdenverkehrsamt in Köln bestellt werden kann. Der Reiseplaner wurde komplett neu und mit ganz frischen Inhalten aufgelegt. Dazu gehören praktische Packtipps für eine Reise in den höchsten Bundesstaat der USA, die Vorstellung von vielen Kleinstädten, die neben der pulsierenden Hauptstadt Denver immer einen Besuch wert sind, Geheimtipps zu unbekannten Regionen, zahlreiche Ideen für Aktivitäten im Sommer, darunter Wandern, Klettern, Camping, Festivals etc. Für den Winterurlaub gibt es neben den Skigebieten weitere Vorschläge für Aktivitäten auch abseits der Piste, zum Beispiel zu den zahlreichen Thermalquellen im Land. Ideen für einen authentischen Wild-West Urlaub und einen Familienurlaub sind in der neuen Broschüre ebenfalls zu finden. Nach wie vor gibt es hier natürlich auch Wissenswertes über die vier Nationalparks, über Eisenbahnen und Panoramastraßen, zur Anreise, Klima und vielem mehr.



Der Reiseplaner kann kostenlos beim offiziellen Fremdenverkehrsamt von Colorado bestellt werden: per Email an colorado@getitacross.de oder telefonisch unter +49-(0)221-47671213. Reisebüros können die Broschüre direkt über INFOX beziehen.

Colorado Tourism Office

Die Hauptaufgabe des Colorado Tourism Office ist es, durch Öffentlichkeitsarbeit und internationales Marketing das Touristenaufkommen im US-Bundesstaat Colorado zu fördern. Die Vielfalt der Landschaft macht Colorado zu einem besonders abwechslungsreichen Urlaubsziel. In den vier Nationalparks findet man tiefe Canyons, hohe Sanddünen, faszinierende Felswohnungen und gigantische Berge. Ausgangspunkt für Touren durch den höchsten Bundesstaat der USA ist die pulsierende Metropole Denver. In den Sommermonaten kann man die Panoramastraßen durch die Rocky Mountains und die Canyons erkunden und zu Wanderungen, Rafting- oder Kajaktouren, Ausritten, Mountainbiken und vielen weiteren Aktivitäten aufbrechen. Im Winter kommen die Skifahrer und Snowboarder in die 28 Skigebiete, aber auch Schneeschuhwandern, Hundeschlittentouren und Langlauf sind beliebte Unternehmungen.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren