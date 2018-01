Colliers International vermittelt Büroflächen an Trayzi auf dem Campus "neue Balan" in München

Das Unternehmen Trayzi powered by SKIDATA AG hat rund 470 Quadratmeter Bürofläche auf dem Campus „neue Balan“ in München, St.-Martin-Straße 106, gemietet.



Trayzi (http://trayzi.com/) ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Self-checkout-System für Essen und Getränke für beispielsweise Anwendungen in der Gastronomie oder im Handel.



Colliers International war auf der Vermieterseite vermittelnd und beratend tätig. Knight Frank beriet den Mieter.





