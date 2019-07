Pressemitteilung BoxID: 759295 (Colliers International Deutschland GmbH)

Colliers International: Residential expandiert weiter

Florian Tack neuer Head of Residential Investment Hamburg

Das global agierende Immobilienberatungsunternehmen Colliers International expandiert im Bereich Residential und baut sein aktuell vierköpfiges Team in der Hansestadt unter der Führung von Florian Tack (40), als neuem Head of Residential Investment Hamburg, weiter aus.



Felix von Saucken, Head of Residential Deutschland bei Colliers International: „Ich freue mich sehr, dass wir unsere deutschlandweiten Wachstumspläne so erfolgreich und kontinuierlich umsetzen konnten und derzeit ein Team von rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind. Damit sind wir unserem Ziel, nächstes Jahr die Stärke von 100 Professionals zu erreichen, ein gutes Stück näher gekommen.“



Der Diplom-Betriebswirt und Immobilienökonom (IREBS) Tack war zuvor als Senior Transaction Manager im Bereich Residential Investment bei Dr. Lübke und Kelber sowie als Consultant für den Wohn- und Geschäftshausbereich bei Engel & Völkers Commercial tätig.



„Mit Florian Tack haben wir einen ausgewiesenen Experten für Residential Investments an Bord, der mit seinem Team unsere Präsenz in der Hansestadt stärken wird“, so von Saucken abschließend.

