06.12.18

Frank Sinatra, einer der größten Entertainer der Welt, ist bis heute unvergessen: Seine Songs wie „My Way“, „Strangers In The Night“ oder „New York, New York“ bescherten ihm Weltruhm und er gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Popmusik des 20. Jahrhunderts. Glamourös war sein Leben zwischen Las Vegas und New York, auf den Bühnen der ganzen Welt, leidenschaftlich seine Ehen mit Nancy Barbato, Ava Gardner oder Mia Farrow, geheimnisvoll seine Beziehungen zur Mafia und zur Politik.



„That’s Life - Das Sinatra-Musical“ von Erfolgsproduzent Oliver Forster (u.a. „Falco - Das Musical“ und „BEAT IT! - Das Musical über den King of Pop!“) zeigt in beeindruckenden Bildern Sinatras unvergleichliche Karriere, thematisiert aber auch die Schattenseiten seines mondän scheinenden Lebens. Die Las Vegas-Show präsentiert „Frankie Boy‘s“ größte Hits und versetzt die Zuschauer zurück in die legendäre Zeit des Swings mit seinen Big Bands. Zum 105. Geburtstag von Frank Sinatra feiert „That’s Life“ am 08.01.2020 Welturaufführung im Theater am Potsdamer Platz in Berlin und geht anschließend auf große Tournee in Deutschland und Österreich darunter Berlin, Leipzig, Dresden, München, Wien, Düsseldorf und Frankfurt am Main. Tickets und alle Termine gibt es ab sofort unter www.sinatra-musical.com.



„Die Geschichte von Frank Sinatra ist so vielseitig, dass eine zweieinhalbstündige Show fast nicht ausreichen kann, um seine vielen Facetten zu zeigen“ sagt Produzent Oliver Forster. „Was mich reizt, ist herauszuarbeiten, was große Künstler zu unvergesslichen Stars macht! Außerdem möchte ich Sinatras ikonische Songs für das Musical in einem neuen und zeitgemäßen Stil inszenieren lassen, um zu zeigen, dass diese heute genauso gut ankommen wie zu seinen besten Zeiten.“



Mit dem Sinatra-Musical „That’s Life“ wagt sich Forster gemeinsam mit Regisseur Stefan Warmuth erneut an eine unsterbliche Musiklegende. Mit „FALCO – Das Musical“ ist beiden 2017 eine Musicalbiographie gelungen, die bereits über 250.000 Zuschauer begeisterte. 2018 folgte mit „BEAT IT!“ eine Liveshow über die Karriere von Michael Jackson. Wenige Wochen nach der Premiere, die deutschlandweit für Aufsehen sorgte, waren bereits über 100.000 Tickets verkauft. Nun will das Gespann Forster und Warmuth dem vielleicht größten, sicher aber den charmantesten Entertainer aller Zeiten eine Musical-Hommage widmet.



„Sinatra war nicht nur ein begnadeter Entertainer, er produzierte zahlreichen Skandale, sorgte für die damals unbekannten ersten Fan-Hysterien und auch seine angebliche Nähe zur Mafia geben so viel Stoff für eine spannende Geschichte, dass ich diesem Thema nicht widerstehen konnte“ begründet Forster seine Entscheidung.



Tickets und Termine unter www.sinatra-musical.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen



TOURDATEN



07.01.20 Berlin/ Theater am Potsdamer Platz - Vorpremiere

08.01.20 Berlin/ Theater am Potsdamer Platz - Weltpremiere

09.01.20 Berlin/ Theater am Potsdamer Platz

10.01.20 Berlin/ Theater am Potsdamer Platz

11.01.20 Erfurt/ Messehalle 1

07.02.20 Braunschweig/ Stadthalle

08.02.20 Dortmund/ Westfalenhalle 3A

09.02.20 Köln/ Lanxess Arena

11.02.20 Kassel/ Stadthalle

12.02.20 Bielefeld/ Stadthalle

13.02.20 Kiel/ Sparkassen-Arena

14.02.20 Lübeck/ MuK

15.02.20 Hannover/ Theater am Aegi

16.02.20 Bremen/ Metropol Theater

17.02.20 Hamburg/ Laeiszhalle

18.02.20 Dresden/ Kulturpalast

19.02.20 Niedernhausen/ Rhein-Main-Theater

20.02.20 Karlsruhe/ Konzerthaus

21.02.20 Mannheim/ Rosengarten

22.02.20 Nürnberg/ Meistersingerhalle

23.02.20 Freiburg/ Konzerthaus

25.02.20 Stuttgart/ Theaterhaus

26.02.20 Stuttgart/ Theaterhaus

27.02.20 Salzburg/ Festspielhaus

28.02.20 Linz/ Brucknerhaus

29.02.20 Wien/ Stadthalle F

01.03.20 Innsbruck/ Congress

24.03.20 Bregenz/ Festspielhaus

25.03.20 Kempten/ bigBox

31.03.20 Leipzig/ Gewandhaus

01.04.20 Frankfurt/ Jahrhunderthalle

02.04.20 Essen/ Colosseum Theater

03.04.20 Halle/ Steintor Varieté

07.04.20 Chemnitz/ Stadthalle

08.04.20 Augsburg/ Kongress am Park

09.04.20 Ulm/ CCU

10.04.20 Graz/ Stadthalle

11.04.20 München/ Circus Krone

