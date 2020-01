Pressemitteilung BoxID: 784187 (Coca-Cola GmbH)

"Tech à la Carte": Coca-Cola Deutschland veröffentlicht innovatives Podcast-Format mit Fokus auf die Food-, Tech- und Gastro-Branche

Die erste Staffel ist ab sofort auf allen relevanten Podcast-Plattformen verfügbar

Wie digital ist die Gastronomie von heute? Welche neuen Technologien gewinnen zunehmend an Relevanz und stellen die Food- und Beverage-Branche vor neue Herausforderungen? Welche Chancen ergeben sich für die Industrie? Das sind nur einige der Fragen, die im neuen Podcast-Format „Tech à la Carte – der Podcast für digitale Foodies“, powered by Coca-Cola, thematisiert werden. Das Ziel: Die Hörer alle zwei Wochen mit spannenden Einblicken rund um Food-, Tech- und Gastro-Trends – mit digitalem Fokus – zu versorgen.



Im Fokus der Gespräche stehen dabei stets die Gastronomie und der Außer-Haus-Markt, neue Technologien und digitale Konzepte sowie branchenverwandte Themen, aus den Bereichen Lifestyle und Nachhaltigkeit. Moderiert wird das innovative Format von Christian Rasche, CIO Germany & Digital Solutions von Coca-Cola European Partners Deutschland (CCEP DE), und Laura Fölmer, Communications Managerin bei Coca-Cola Deutschland. Geplant sind regelmäßige Veröffentlichungen im zweiwöchigen Abstand. Produziert wird der Podcast gemeinsam mit Podstars by OMR, dem führenden Podcast Netzwerk in Deutschland. Die ersten beiden Folgen der ersten Staffel sind ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter https://techalacarte.podigee.io/ verfügbar.



Mit dem ersten eigenen Podcast möchte Coca-Cola Deutschland den Zuhörern eine Plattform für Inspiration, einen spannenden Austausch mit Experten und Einblicke in die Branche bieten. Dabei ist es den Moderatoren wichtig, auch hinter die Kulissen zu blicken und persönliche Erfahrungen auszutauschen, tiefer in die Themen einzutauchen.



Inspiration und Handlungsempfehlungen via Podcast



„Mit ‘Tech à la Carte‘ haben wir ein innovatives Format geschaffen, das relevante Themen für unsere Stakeholder und die gesamte Branche ideal verknüpft“, sagt Christian Rasche. „Ziel ist es, unseren Hörern einen entscheidenden Mehrwert zu bieten, sie zu inspirieren und ihnen bestenfalls konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand zu geben, die sie nach und nach umsetzen können“. Rasche moderiert das Format gemeinsam mit Laura Fölmer, Kommunikationsexpertin von Coca-Cola Deutschland mit journalistischem Hintergrund. „Neben all den spannenden Inhalten ist es wichtig, den Gästen nahe zu kommen und zu erfahren, welche Menschen hinter den Start-Up-Gründern, CEOs, Gastronomen und Experten stecken.“



In der ersten Staffel treffen die beiden Hosts spannende Gesprächspartner wie Oliver Kaltner, den Aufsichtsratschef von Orderbird, die bekannte Hamburger Gastronomie-Ikone Christoph Strenger, sowie die Gründerinnen der bekannten Koch-Plattform „Kitchen Stories“. Eine Folge dauert im Schnitt zwischen 30 und 50 Minuten.





