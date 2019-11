Pressemitteilung BoxID: 775472 (Coca-Cola GmbH)

Coca-Cola baut Freestyle-System in Deutschland weiter aus

Neue App ermöglicht das Mixen individueller Getränke auf dem eigenen Smartphone

Coca-Cola baut in Deutschland das Freestyle-Dispenser Geschäft weiter aus. Es handelt sich hierbei um eine Selbstbedienungslösung für Getränke mit und ohne Kohlensäure im Außer-Haus-Markt. An den rund 500 Automaten bei Gastronomiepartnern in Deutschland können mehr als 100 Getränke-Varianten von Konsumenten individuell zusammengemischt werden.



Noch interaktiver und digitaler wird der Freestyle-Automat mit Hilfe der neuen Coca-Cola Freestyle-App, mit der der Konsument sein Wunschgetränk direkt über sein Smartphone zusammenstellen kann. Mit einem Regler kann das gewünschte Mischverhältnis von bis zu drei Lieblingsmarken über den Touchscreen des Smartphones eingestellt werden. Die individuellen Kreationen können dann gespeichert und beim nächsten Besuch in einem Restaurant am Freestyle-Automaten gezapft werden – eine Verbindung mit dem Automaten erfolgt über QRCode-Scan. Erste Inspiration für das Mischen der Getränke liefern regelmäßig wechselnde Vorschläge von Promotion-Drinks in der App. Konsumenten können darüber hinaus mit Hilfe einer Standort-Karte den nächsten Freestyle-Automaten ausfindig machen. Aktuell gibt es in Deutschland über 500 Automaten, darunter bei Burger King, CinemaxX, Europa-Park, Five Guys und UCI. Für das Jahr 2020 sind weitere Automaten geplant.



„Coca-Cola Freestyle bietet unseren Kunden Mehrwert in vielerlei Hinsicht. Die Gäste haben die Möglichkeit aus bis zu 100 verschiedenen Getränken zu wählen oder sich selbst zu mixen. Neben den Klassikern mit und ohne Zucker sind auch Varianten erhältlich, die es so nicht zu kaufen gibt, oder der Gast individuell zusammenstellt. Zusätzlich bietet es sich für Kunden an, mit dem Einsatz der Freestyle-Technologie ein Mehrwegbecherkonzept einzuführen. Der Europa-Park Rust wird dies beispielsweise in seinem neuen Wasserpark RULANTICA tun, um den Einsatz von Einwegbechern zu vermeiden“, sagt Tim Amelunxen, Geschäftsleiter Außer-Haus-Markt bei Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH. „Darüber hinaus schaffen wir mit der Einführung der Coca-Cola Freestyle-App eine interaktive Erlebniswelt für unsere Konsumenten und erreichen so zusätzlich neue Zielgruppen.“ Die Freestyle-App ist sowohl im Apple Store, als auch im Google Play Store erhältlich.



Der Freestyle-Automat ermöglicht über 100 verschiedene Getränke

Neben den bekannten Marken aus dem Hause Coca-Cola – von den klassischen sowie Light- bzw. Zero-Varianten von Coca-Cola, Fanta, Sprite und mezzo mix über Lift und Fanta bietet der Automat auch verschiedene Geschmacksvarianten wie Limette, Himbeere oder Vanille an. Hinzu kommen weitere Marken wie Fuze Tea mit bis zu acht verschiedenen Varianten. Die Nutzer steuern dabei das System über einen interaktiven digitalen Touchscreen. Anschließend mischt Freestyle die gewählte Marke in den jeweiligen Geschmacksrichtungen vollautomatisch. Er wird mit verschiedenen Kartuschen bestückt, mit denen in Verbindung mit Wasser die individuellen Getränke gemischt werden können. Freestyle wurde 2009 in den USA entwickelt und startete 2015 mit ersten Pilotprojekten hierzulande.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (