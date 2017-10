The Robot Chicken Walking Dead Special: Look Who's Walking auf TNT Comedy

• Deutsche TV-Premiere am 7. November um 23:25 Uhr kurz nach US-Ausstrahlung

• Crossover aus den Federn der Macher von Robot Chicken sowie The Walking Dead



[adult swim]s Robot Chicken meets The Walking Dead! Das The Robot Chicken Walking Dead Special: Look Who's Walking ist ein halbstündiges Crossover der beiden Kultserien, das in den USA am 8. Oktober auf [adult swim] Premiere gefeiert hat. TNT Comedy zeigt das halbstündige Special am 7. November um 23:25 Uhr als deutsche TV-Premiere.



Aus den Federn der Macher der Stop-Motion-Animation Robot Chicken sowie des Endzeit-Szenarios The Walking Dead (Robert Kirkman und Scott M. Gimple) ist eine parodische Zombie-Apokalypse vom Allerfeinsten entstanden: Als der Robot Chicken Nerd im The Walking Dead-Museum auf einen der Überlebenden trifft, bekommt die Story rund um Rick Grimes und seiner Gruppe einen neuen Twist. Die Zuschauer erfahren vom geheimen Gefühlsleben hungriger Beißer und woher Bösewicht Negan seinen Baseballschläger Lucille hat.



Wahre Fans werden in der englischen Sprachfassung den einen oder anderen The Walking Dead-Schauspieler heraushören. So leihen unter anderem Hauptdarsteller Andrew Lincoln (Gruppenanführer Rick) und Serienliebling Norman Reedus (Daryl) sowie Jeffrey Dean Morgan (Oberbösewicht Negan) den animierten Charakteren deren Stimme. TNT Comedy zeigt das The Walking Dead Special: Look Who’s Walking im Zweikanalton in englischer und deutscher Sprache.



Link zum Trailer: http://bit.ly/2zRGb5e



