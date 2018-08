Schräge Anthologie-Serie Misfits & Monsters ab 2. September auf TNT Comedy

• Deutsche TV-Premiere der truTV-Produktion ab 2. September immer sonntags um 21:50 Uhr in Doppelfolgen kurz nach US-Ausstrahlung

• Bobcat Goldthwait als Ideengeber, Drehbuchautor und Executive Producer

• Mit Seth Green, Melissa Joan Hart, Dave Foley, Danny Pudi und anderen



TNT Comedy zeigt ab 2. September immer sonntags um 21:50 Uhr kurz nach US-Ausstrahlung die truTV-Comedy Misfits & Monsters. Die schrägen, witzigen und mitunter düsteren Anthologie-Geschichten des Serienschöpfers, Regisseurs und Sundance-Award-Gewinners Bobcat Goldthwait erzählen von merkwürdigen Figuren, die mit irgendeiner Form von Monstern zu kämpfen haben. In den Gastrollen sind Seth Green (Family Guy), Melissa Joan Hart (Sabrina – Total verhext!), Dave Foley (Saturday Night Live), Danny Pudi (Community), Michael Ian Black (Stella), Bridget Everett (Patti Cake$), David Koechner (Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy) und weitere zu sehen.



In den in sich geschlossenen Episoden von Misfits & Monsters geht es unter anderem um einen rachsüchtigen Cartoon-Bären, der seine Synchronstimme jagt, einen Werwolf, der amerikanischer Präsident werden will, oder einen Popstar, der einen Pakt mit dem Teufel höchstpersönlich geschlossen hat. Die bizzaren Geschichten wechseln dabei von Genre zu Genre und halten so manche unerwartete Wendung bereit. In jeder Folge erwartet den Zuschauer eine neue abgedrehte Story samt skurriler Figuren und einer spannenden Prise gesellschaftskritischer Satire.



