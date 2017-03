Ponyhof: TNT Comedy dreht Staffel 3

TNT Comedy schickt das unverblümt-charmante Personality-Format Ponyhof in Runde 3. Jeannine Michaelsen (Die beste Show der Welt) und Annie Hoffmann (Crash Games) drehen derzeit neue Folgen der Comedy-Show. Die Ausstrahlung der sechs 30-Minüter ist für September 2017 auf TNT Comedy geplant.



Auch in den neuen Folgen dürfen sich die Zuschauer auf verschiedene Einspieler freuen. Das Duo beweist sich zudem in Sketchen mit dem einen oder anderen prominenten Gast. Zu sehen gibt es unter anderem Ralf Richter, René Weller und Claude-Oliver Rudolph als überzeugte Feministen. Annie entdeckt eine ganz neue Form der Talkshow, Jeannine gibt einen Comedy-Workshop und gemeinsam erleben die beiden eine Horrorfilm-Nacht im Wald. Außerdem begrüßen die Gastgeberinnen weitere prominente Gäste auf ihrem Ponyhof, mit denen sie es sich im Studio bequem machen.



Ponyhof wird von TNT Comedy in Zusammenarbeit mit der Kölner Produktionsfirma Endemol Shine Germany realisiert.



