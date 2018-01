Erster Teaser zum TNT Comedy Original Arthurs Gesetz

• Produziert von TNT Comedy und der good friends Filmproduktions GmbH; Christian Zübert (Lommbock) führt Regie, Benjamin Gutsche als Headautor, Kamera: Ngo The Chau

• Ausstrahlung auf TNT Comedy Ende 2018

• Morbide Miniserie aus sechs einstündigen Episoden mit Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und Nora Tschirner

• Teaser: https://youtu.be/FMEM_JjrufU



Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und Nora Tschirner stehen derzeit für das TNT Comedy Original Arthurs Gesetz vor der Kamera. Ein Teaser gibt nun erste Einblicke in die Comedy Noir rund um Pechvogel Arthur, gespielt von Jan Josef Liefers. Die Ausstrahlung auf TNT Comedy ist für 2018 geplant. Die sechsteilige Miniserie wird von TNT Comedy und der good friends Filmproduktions GmbH produziert und ist für Turner in Deutschland nach den mehrfach ausgezeichneten Serien Add a Friend und Weinberg sowie jüngst 4 Blocks für den Schwestersender TNT Serie die erste fiktionale Eigenproduktion für TNT Comedy.



Der Arbeitslose Arthur Ahnepol fristet ein trostloses Dasein. Gezeichnet von den Strapazen seiner unglücklichen Ehe und zu Tode gelangweilt, schmiedet er eines Tages einen riskanten Plan: Seine unausstehliche Gattin soll unter die Erde gebracht werden. Mit dem Geld aus der Lebensversicherung stünde einem Neustart mit seiner Geliebten nichts mehr im Wege. Doch ein ungeschriebenes Gesetz beherrscht das Leben des Pechvogels: Jedes von Arthur gelöste Problem hat ein weitaus Schlimmeres zur Folge. Und so tritt er eine Lawine desaströser Ereignisse los.



Martina Gedeck (Das Leben der Anderen) und Nora Tschirner (Keinohrhasen, Tatort) sind neben Liefers (Tatort) in tragenden Rollen zu sehen. Weitere Charaktere verkörpern unter anderem Ronald Kukulies (Weinberg), Cristina do Rego (Pastewka, Doctor’s Diary) und Robert Gallinowski (Nackt unter Wölfen). Die Regie verantwortet Christian Zübert (Lommbock), der sowohl als Autor als auch als Regisseur bereits mehrfach prämiert wurde (u.a. Grimme-Preis in der Kategorie „Beste Regie“ für den Tatort: Nie wieder frei sein). Als Executive Producer fungieren Moritz von der Groeben und Nataly Kudiabor von good friends sowie auf Senderseite Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat, und Hannes Heyelmann. Für die Bücher zeichnen Benjamin Gutsche als Headautor sowie Ceylan Yildirim und Sebastian Bleyl verantwortlich, die Kamera übernimmt Ngo The Chau (u.a. Deutscher Fernsehpreis für den Tatort: Scheherazade und Zum Sterben zu früh).



Arthurs Gesetz ist die bisher teuerste Produktion von Turner in Deutschland und wird vom FilmFernsehFonds Bayern gefördert. Wie auch jüngst beim TNT Serie Original 4 Blocks liegt der Weltvertrieb von Arthurs Gesetz in den Händen von Turner.

Bildmaterial: http://bit.ly/2mgUIBB



Das Copyright lautet: © 2018 Turner Broadcasting System Europe Limited & Goodfriends/ Hendrik Heiden

Weitere Informationen zu TNT Comedy unter www.tnt-comedy.de und www.turnertv.de oder im Social Web unter www.facebook.com/TNTComedy und www.twitter.com/TNTComedyDE.





