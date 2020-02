Pressemitteilung BoxID: 787471 (City-Management Oldenburg GmbH)

Spenden und Hauptpreis übergeben

1. Oldenburger Weihnachts-Tombola

Vom 23. November bis zum 21. Dezember 2019 veranstaltete das City-Management Oldenburg in Kooperation mit den Gemeinnützigen Werkstätten und Kiola e.V. Oldenburg die 1. Oldenburger Weihnachts-Tombola. 40.000 Lose wurden an den Losbuden in der Innenstadt und bei Möbel Buss verkauft. Der Reinerlös floss nun direkt in die gemeinnützigen Projekte der beiden Organisationen.



Mit einer Spende in Höhe von insgesamt 13.333,33 € Euro unterstützt das City-Management Oldenburg die wichtige soziale Arbeit der Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg e.V. und des Kiola e.V. Am 20. Februar überreichten Friederike Töbelmann, Geschäftsführerin des CMO und Friedrich-August Fisbeck, 1. Vorsitzender des CMO, den Erlös aus der 1. Oldenburger Weihnachts-Tombola an Kiola-Vorstand Ute Dorczok und Daniel Lüllmann von den Gemeinnützigen Werkstätten. Jeweils 6.666,67 € gehen an die beiden Organisationen, die damit wichtige soziale und gemeinnützige Projekte weiter fördern und ausbauen können.



Die Gemeinnützigen Werkstätten investieren ihren Anteil in ihr Kunstarbeitsprojekt „Lila Wolke“, das unterschiedliche Lebenssituationen im Alltag unterstützt, sowie in die Modernisierung des Sinnesgartens an der Rennplatzstraße. Bei Kiola fließt der Betrag in die Anschaffung einer mobilen Trennwand des Gemeinschaftsraumes im Haus Regenbogen, das derzeit noch im Bau ist. Beide Organisationen haben die CMO Weihnachts-Tombola mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt und konnten sogar im Zuge der Tombola neue Ehrenämtler rekrutieren.



Nachdem eine von drei Loschargen im Aktionszeitraum verkauft wurde, wurde am 22. Dezember das Gewinnlos für den zugehörigen Hauptpreis, einen VW up!, gezogen. „Glücksfee“ Beate Schulz zog den Abschnitt aus der Lostrommel, und die dazugehörige Gewinnerin Jacqueline Fugel-Brouwer meldete sich bereits wenige Minuten nach der Veröffentlichung der Gewinnzahl auf der CMO-Facebook-Seite. Am 22. Januar konnte die Gewinnerin dann ihren neuen Wagen im VW Zentrum Oldenburg an der Bremer Heerstraße in Empfang nehmen.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (