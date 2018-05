Sommer, Sonne, Sonnenschein: Farbenfrohe Walk-Acts verzaubern im Juni

Farbenfroh & maritim – das City-Management Oldenburg präsentiert zum dritten Mal in diesem Jahr bunte Straßenkünstler in der Fußgängerzone. Am kommenden Samstag, den 2. Juni erobern sommerliche Walk-Acts die Innenstadt zwischen 11:30 und 16:30 Uhr und begeistern das Publikum mit ihren Auftritten.



Trübsal blasen war gestern! Nicht nur der Sommer vertreibt sich seine Zeit in Norddeutschland, sondern auch die „Ringelschlingel“ vom Stelzentheater Circolo. Am Samstag wird gekringelt, was die Ringel halten! Die Ringelschlingel mischen alles auf, was ihnen in die Quere kommt, denn diese lustigen Wesen sind rundherum gut gelaunt – und das ist ansteckend!



Größer und bunter als die sonstigen Besucher, ragen die frechen Farbspektakel aus der Masse heraus und ziehen alle Blicke auf sich. Dabei agieren sie mit den Zuschauern und treiben so manch lustige Späßchen.



Auch die drei „Meereshelden“ des Stelzentheaters de Vil haben sich aus ihren heimatlichen Gewässern heraus gewagt und sind auf Landbesuch. Ein Kapitän und ein Matrose segeln mit ihren Booten durch die Innenstadt und halten Ausschau nach Besuchern. Ein knallbunter Riesenfisch folgt den beiden auf Schritt und Tritt. Ob der Matrose wohl plant, den Fisch ins Netz zu locken – oder müssen gar die Landratten die Befürchtung haben, gefangen genommen zu werden?



Doch Angst vor ihnen zu haben braucht niemand – mit viel Tamtam und lustigen Sprüchen sind die Meereshelden immer bereit zu maritimen Schabernack aller Art!



Wer also nicht nur zum Shoppen in die Oldenburger Innenstadt fährt sondern auch hofft, dass ihm das ein oder andere bunte und ungewöhnliche Motiv vor die Linse gerät, der wird an diesem Tag nicht enttäuscht werden.

