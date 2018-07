Oldenburg Stadtgärten: Piratenspektakel am 21. Juli lockt Freibeuter in die Huntestadt

Noch bis zum 5. August erfreuen die diesjährigen Oldenburg Stadtgärten die Besucher von nah und fern in der Oldenburger Innenstadt. Unter dem Motto „Fernweh“ bieten die Gärten in diesem Jahr exotisches Flair. Unter Palmen, inmitten von Bananenstauden und zwischen farbenprächtigen Blumen lässt es sich wunderbar in die Ferne träumen.



Am 21. Juli wird im Stadtgarten „Gestrandet“ im Abraham ein ganz besonderes Spektakel geboten: Die Piraten sind los! Die Piratenbande, unter ihnen Kapitän Black, hisst ihre Flagge und erkundet das Gelände. Hier soll er also sein – der vergrabene Schatz von Calito Jack! Doch bevor die Freibeuter auf Schatzsuche gehen, müssen weitere Piraten angeheuert werden.

Inmitten des tropischen Inselparadieses im Stadtgarten Abraham können sich Kinder wie Erwachsene gleichermaßen auf einen spannenden Seeräubertag freuen! Der Platz verwandelt sich für einen Tag in ein großes „Piratennest“ mit vielen tollen Mitmachaktionen! Plankenlauf, Knotenschule, eine Piratenwerkstatt mit vielen Bastelmöglichkeiten, kunstvolles

Kinderschminken und für ganz Mutige eine Piratenkanone – das alles wartet von 11-17 Uhr auf Groß und Klein. Höhepunkt des interaktiven Spektakels ist die große Schatzsuche um 15 Uhr. Wer alle Stationen durchlaufen hat, wird mit einem Piratendiplom hochoffiziell in den Kreis der Seeräuber aufgenommen!

Damit niemand Angst vor trockenen Kehlen haben muss, sorgen die Freibeuter vom „Heimathaven“ an der Piratenbar für sommerliche Erfrischungen.

