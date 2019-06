Pressemitteilung BoxID: 756938 (FilmFernsehFonds Bayern GmbH)

Sunny Side of the Doc: FFF präsentiert kreativen bayerischen Medienstandort mit Digital Creation Lunch in La Rochelle

Am Montag beginnt der Filmmarkt Sunny Side of the Doc (24.-27. Juni 2019) in La Rochelle. Den "Country of Focus" bildet Deutschland. Gleichzeitig richtet sich der Filmmarkt in Richtung "Digital Creation" aus. Aus diesem Grund präsentiert der FFF mit einer Delegation vor Ort bei einem Digital Creation Lunch seine Förderbereiche für Dokumentarfilme, Webserien und Virtual Reality.



In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Fördersumme des FFF Bayern für Dokumentarfilme verfünffacht. Seit Januar 2019 fördert der FFF Dokumentarfilme in der Stoffentwicklung mit 20.000 Euro (vorher 10.000 Euro). Darüber hinaus unterstützt der FFF das DOK.fest München und lädt die Branche zum Empfang im Rahmen des Festivals ein. Erstmals bietet er im Rahmen einer Delegationsreise zum bedeutenden Filmmarkt Sunny Side of the Doc in La Rochelle Filmemachern und Filmemacherinnen die Gelegenheit an, dort internationale Finanzierungspartner zu suchen.



Besonders für Dokumentarfilmprojekte ist die internationale Kofinanzierung zu einem zunehmend wichtigen Bestandteil der Wertschöpfungskette geworden. Seit nunmehr 30 Jahren bietet Sunny Side of the Doc ein internationales Forum für alle Filmschaffenden, die kommerzielle und hochwertige Dokumentarfilme und Factual Entertainment sowie neue Formate realisieren und planen. Mehr als 2.000 Vertreterinnen und Vertreter von Sendern, Produktionsfirmen, Verleihern, Plattformen sowie Autorinnen und Autoren, Regisseurinnen und Regisseure aus 50 Ländern nehmen teil.



Großes Thema aller Veranstaltungen ist die Koproduktion neuer Formate. Produzentinnen und Produzenten treten hierbei in Kontakt mit internationalen Finanzierungspartnerinnen und -partnern. Gelegenheit dazu haben sie u.a. bei Fachtagungen und Pitching-Veranstaltungen.



German Films unterstützt Sunny Side of the Docs dieses Jahr; erstmals wird Deutschland als Fokusland im Mittelpunkt stehen, viele Fachveranstaltungen werden den internationalen und kreativen Medienstandort bewerben. Das Programm im Deutschen Pavillon wird deshalb 2019 sehr viel größer sein als in den Vorjahren.



In diesem Rahmen lädt der FFF Bayern bei einem Digital Creation Lunch am 26. Juni 2019 von 13 bis 14:30 Uhr das internationale Fachpublikum dazu ein, sich mit kreativen Filmemacher/innen aus Bayern zu vernetzen und die FFF Förderung kennenzulernen. Erwartet werden 100 Gäste. Die anwesenden bayerischen Filmemacher sind: Stefan Göppel (Schwarzbild), Lena Karbe (Karbefilm), Christoph Menardi (NEOS Film) und Markus Brandmair (made in munich). Moderieren wird Mara Gourd-Mercado, Leiterin des Montreal International Documentary Festivals.

