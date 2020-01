Pressemitteilung BoxID: 783050 (FilmFernsehFonds Bayern GmbH)

Nothing More Perfect: Sieben FFF-geförderte Produktionen beim Festival Max Ophüls Preis 2020

Heute beginnt das 41. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken. Im Programm laufen sieben FFF-geförderte Projekte junger Filmemacher/innen, davon sechs in verschiedenen Wettbewerbsreihen.



Im vergangenen Jahr wurden zwei geförderte Dokumentarfilme im Rahmen des Festivals ausgezeichnet: Hi, A.I. von Isabelle Willinger als bester Dokumentarfilm und Congo Calling mit dem Publikumspreis.



In diesem Jahr können sich gleich sechs Produktionen, die der FFF Bayern im Rahmen seiner Nachwuchsförderung unterstützt hat, Hoffnungen machen. Sie laufen in drei Wettbewerbssektionen. Dazu gehört Lost in Face von Valentin Riedl: Der Dokumentarfilm erzählt von einer jungen Frau, die sich an keine Gesichter erinnern kann und besondere Strategien entwickelt, um Menschen wiederzuerkennen. Der FFF Bayern hat das Projekt im Bereich "Andere Nachwuchsfilme", in dem junge Quereinsteiger unterstützt werden, mit 40.000 Euro gefördert.



In der Kategorie Wettbewerb Spielfilm läuft Nothing More Perfect, der Abschlussfilm von Teresa Hoerl an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Darin geht es um eine Jugendliche, die sich nach dem Tod und nach Aufmerksamkeit sehnt und online in einem Suizid-Forum Abschiedsbotschaften veröffentlicht. Während einer Reise mit ihren berufsjugendlichen Eltern nach Prag wird aber aus diesen Gedanken eine reale Bedrohung.



Ein weiterer geförderter Film, Limbo, wird in der Watchlist des Festivals zu sehen sein. In dieser Reihe läuft eine Auswahl der besten deutschsprachigen Nachwuchsfilme aus dem zurückliegenden Produktionsjahr. Die Produktionsfirma von Limbo, Nordpolaris, wurde im vergangenen Oktober mit dem höchstdotierten Produzentenpreis in Deutschland ausgezeichnet, dem VGF Preis.



Die FFF-geförderten Filme im Programm:



Wettbewerb Spielfilm

Nothing More Perfect



Wetthewerb Dokumentarfilm

Der perfekte Run

Lost in Face

Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit



Wettbewerb mittellanger Film

Girl meets Boy

Der Andere



MOP Watchlist

Limbo

