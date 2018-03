FFF Writers' Delegation bei der South by Southwest 2018 in den USA

Heute startet die SXSW 2018 (9.- 18. März 2018) in Austin, Texas. Eine vom FFF Bayern mitfinanzierte Delegation von bayerischen Autoren wird an der einzigartigen Messe teilnehmen, die vor allem die Bereiche Film, neue Medien und Musik zusammenbringt. Der FFF stärkt damit Drehbuchautoren und baut gleichzeitig seine internationale Ausrichtung aus.



Auf dem Programm der Writers' Delegation stehen verschiedene Veranstaltungen der SXSW 2018, die sich mit Storytelling, Artificial Intelligence und Digital Content befassen.



Die FFF Writers' Delegation besteht aus fünf ausgewählten Autorinnen und Autoren. Entscheidend bei der Auswahl war das Abdecken der momentan wichtigen Genres und Formate sowie von Institutionen: So vertreten die fünf Autorinnen und Autoren die Komödie, den Dokumentarfilm, die Serie, den Nachwuchs und den Verband Deutscher Drehbuchautoren.



Die Teilnehmer sind:

Nathalie Spinell (Servus, Baby!)

Andy Wolff (The Poetess)

Niklas Hoffmann (Hindafing)

Christian Lex (Eine unerhörte Frau)

Anne Keßel (Raus aus Rechel)



Zur Delegation gehören auch zwei Mentoren des Transmedia Bayern e.V., der an der Finanzierung der Delegationsreise beteiligt ist: Egbert van Wyngaarden und Philipp Schall



Im Rahmen der Delegationsreise steht ein Bavaria-Québec Dinner auf dem Programm, getragen von FFF Bayern, der Vertretung der Regierung von Québec und der Vertretung des Freistaats Bayern in Québec. Zwischen Bayern und Québec besteht eine Länderpartnerschaft und zwischen dem FFF Bayern und der kanadischen Filmförderung Sodec ein Freundschaftsabkommen. Die Filmbranche aus Québec ist regelmäßig in hoher Zahl und mit vielfältigen Veranstaltungen auf der SXSW vertreten, da die Entwicklung von Virtual Reality, Digital Content und neuen Medien in Kanada sehr weit fortgeschritten ist und in Austin präsentiert wird. Am Dinner nehmen 14 Filmemacher aus Québec teil; von bayerischer Seite sind Münchens Zweiter Bürgermeister Josef Schmid, der Leiter des Kultur- und Kreativzentrums Jürgen Enninger, Astrid Kahmke, Creative Director des Bayerischen Filmzentrums, FFF Förderreferentin Lisa Giehl, die FFF Writers' Delegation sowie weitere Filmschaffende eingeladen.



FFF Geschäftsführerin Dr. Carolin Kerschbaumer: "Wir stärken mit der Finanzierung der Writers' Delegation die Stellung der Drehbuchautorinnen und -autoren aus Bayern. Die weltweiten Entwicklungen des Storytelling zeigen, dass dieser Bereich immer wichtiger wird. Gleichzeitig unterstützen wir die bayerische Filmbranche dabei, internationale Kontakte zu knüpfen, die über die klassische Koproduktion hinausgehen. Ich wünsche der Delegation viel Erfolg und bin sicher, dass sie in Austin wichtige Kontakte knüpft und bei dieser großen Messe zu guten Ideen inspiriert wird."



