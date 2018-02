FFF Bayern präsentierte "Arthur & Claire" in der Bayerischen Vertretung in Berlin

Die Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund und der FFF Bayern luden gestern zum FFF Special Screening in die Bayerische Vertretung in Berlin. 250 hochrangige Gäste aus Politik und Filmbranche sahen die Vorführung der Produktion Arthur & Claire von Miguel Alexandre mit Josef Hader in der Hauptrolle.



Arthur & Claire ist eine bayerisch-österreichisch-niederländische Koproduktion. Das Publikum sah gestern eine Vorpremiere der Tragikomödie, die am 8. März 2018 in Deutschland startet. Zu den Gästen gehörten der Botschafter Österreichs, Peter Huber und der Botschafter des Königreichs der Niederlande, Wepke Kingma sowie die Schauspielerin Franziska Weisz, die im Film eine kleinere Rolle übernommen hatte.



Frei nach dem gleichnamigen Theaterstück von Stefan Vögel erzählt Arthur & Claire, wie sich Tragik in Hoffnung verwandeln kann, wenn man das Glück hat, dem richtigen Menschen zu begegnen, auch wenn es schon fast zu spät dafür ist. Regie führte Miguel Alexandre, der gemeinsam mit Josef Hader das Drehbuch schrieb. Mit schwarzem Humor und Lakonie beginnt die Tragikomödie und entwickelt sich zu einer abenteuerlichen Begegnung zweier sehr unterschiedlicher Menschen in der Amsterdamer Nacht. Innerhalb weniger Stunden lernen sie nicht nur einander, sondern auch sich selbst völlig neu kennen und finden einen gemeinsamen Weg in eine Zukunft, gespielt von Josef Hader und Hannah Hoekstra, Shootingstar bei der Berlinale 2017.



Lesen Sie hier einen Bericht vom Setbesuch auf unserem Blog.



Nach der Vorführung diskutierten Regisseur Miguel Alexandre und Produzent Gerald Podgornig mit FFF Geschäftsführerin Carolin Kerschbaumer und mit dem Publikum. Dabei ging es u.a. um die Bedeutung der Förderung für das Zustandekommen des Films und um die Zusammenarbeit zwischen Hader und Alexandre während der gemeinsamen Drehbuchentwicklung.



Arthur & Claire ist eine Produktion der Tivoli Film Produktion in Koproduktion mit Mona Film Produktion, Topkapi Film Produktion, ZDF und ORF. Die Produzenten sind Gerald Podgornig, Thomas Hroch und Arnold Heslenfeld. Universum Film wird den Film im März in die deutschen Kinos bringen. Der Film wurde gefördert von FFF Bayern, DFFF, FFA, Nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH, Österreichisches Filminstitut, Filmfonds Wien und Nederlands Filmfonds. Alle Innenaufnahmen drehte die Produktion in München, die Außenaufnahmen in Amsterdam.



Das "Special Screening" in der Bayerischen Vertretung fand gestern zum zwölften Mal statt. In den letzten Jahren zeigte der FFF Bayern unter anderem die Filme Katharina Luther, Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück, Big Game, Ludwig II. oder Wer früher stirbt ist länger tot. Ziel der Reihe ist es, das bayerische Filmschaffen in Berlin zu repräsentieren und den Dialog zwischen Politik und Filmwirtschaft zu fördern.

